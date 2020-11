Óriási munkába kezdtek a Tisza-tónál – képek

Az ország valamennyi vízügyi igazgatóságának vannak olyan területei, amelyek kiemelten fontosak, ilyen a Szolnoki Vízügyi Igazgatóság területén a Tisza-tó, hiszen a hosszú távú cél, hogy a turisztikai jelentősége tovább növekedjen, és az ide látogatók egy kifejezetten hulladékmentes, jól karbantartott parti környezetet találjanak – fogalmazott az InfoRádióban Siklós Gabriella.

A Tisztítsuk meg az országot! programban a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság és a Tisza-tavi Sporthorgász Közhasznú Nonprofit Kft. munkatársai, valamint a Tiszai PET Kupa önkéntesei takarítják a Tisza-tavat és környékét. MTI/Czeglédi Zsolt

Miután a Tisza menti igazgatóságok már korábban is számtalanszor együtt dolgoztak a PET Kupa önkénteseivel, most is adta magát a lehetőség, hogy közösen tisztítsák meg a tavat és annak környezetét. A szóvivő emlékeztetett, ha jön egy árhullám, esetleg egy kisebb árvíz, akkor azzal érkezik a kommunális hulladék, illetve az uszadék is. A Tisza-tavi öblítőcsatornák zsilipei zárva vannak, így a szemét a tó medencéjébe nem jut be, de a parti növényzetben fennakad, ezért meg kell tisztítani.

Siklós Gabriella megjegyezte, a Tisztítsuk meg az országot! programban azt is szerették volna elérni, hogy az előttünk álló hétvégén a PET Kupa önkénteseket is toborozzon, de erre a járványhelyzet miatt nincs lehetőség. De a vízügyi dolgozók, illetve a PET Kupa tagjai, az összes létező biztonsági előírást betartva, belefognak majd az akcióba, amelyhez a Tisza-tavi sporthorgászok is csatlakoznak. PET-palackokkal töltött zsákot pakol egy önkéntes a Tisza partján, Tiszaszőlős közelében. MTI/Czeglédi Zsolt 3 hét alatt 340 mosolygós zsák telt meg Óriási hajrával ért véget a Tiszai PET Kupa Mosolygó Zsák programjának őszi ártéri takarítása – közölte a szervezet. Az idén nyáron elindított Mosolygó Zsák program célja, hogy a helyi közösségek bevonásával folytatódjon a Tisza árterének megtisztítása a folyó közép-tiszai szakaszain. Part menti települések lakói, horgászok, vízitúrázók és természetjárók vették ki a részüket a munkából. A program a szelektív gyűjtésre alkalmas zsákok mellett gondoskodott a szakmai-biztonsági ismeretek átadásáról, a hulladék szelektálásáról, kezeléséről és elszállításáról. Az őszi hulladékgyűjtés véghajrájában a PET Kupa külön hulladékgyűjtő napokat szervezett nyolc településre, hogy minél több ártéri hulladék kerüljön még idén a zsákokba. Az így összegyűlt hulladék legalább felét újrahasznosítják. Bár a Mosolygó Zsákok legközelebb jövő tavasszal kerülnek elő, a munka nem áll meg: a PET Kupa a következő hetekben a Tisza-tavat takarítja.

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt