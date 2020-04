Unalmas marad az időjárás, de ennek most örülhetünk

Kedden is felhőtlen, száraz időre van kilátás. A déli, délkeleti szelet az ország nyugati felében élénk, olykor erős lökések kísérik.

A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 18 és 22 fok között várható.

Szerdán is felhőtlen, száraz idő lesz. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, de Sopron térségében élénk széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -1 és +5 fok között várható, de a fagyzugos helyeken ennél pár fokkal hidegebb, míg a magasabban fekvő helyeken, vízpartokon, városokban pár fokkal melegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 23 fok között várható.

A hét további részében 25 fok is várható. Hétfőn változhat a helyzet, akkor egy hidegfront érkezhet.

