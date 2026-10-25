Tekert mint egy őrült, de lefülelték a fotója alapján

Lopásról érkezett bejelentés a rendőrségre október 16-án délután, a sértett elmondása szerint egy tárkányi ház elől vitték el a biciklijét.

A rendőrök adatot gyűjtöttek és kamerafelvételeket elemeztek. A helyi körzeti megbízott ismerte fel a képkockákon látható férfit – írja a police.hu.

A rendőrök a lakcímére mentek, és a házhoz vezető út melletti árokban találták meg a kétkerekűt. Előállították a tolvajt a Kisbéri Rendőrkapitányságra, és gyanúsítottként hallgatták ki, beismerte tettét.

A rendőrök még aznap este visszaadták a kerékpárt tulajdonosának.