Több mint 1300 drón – az eddigi legnagyobb éjszakai ukrán akció az oroszok ellen

Szergej Akszjonov szerint a hídon leállították a forgalmat, a következmények felszámolására bevetették a mentőszolgálatokat, Kercsben pedig operatív parancsnokságot állítottak fel.

A moszkvai védelmi minisztérium szerint vasárnap este nyolctól hétfő reggel nyolcig az orosz légvédelem 1336 repülőgép típusú, pilóta nélküli ukrán repülőszerkezetet fogott el és semmisített meg 16 régió, valamint az Azovi- és a Fekete-tenger felett.

A RIA Novosztyi hírügynökség összesítése értelmében a mostani volt az eddigi legnagyobb éjszakai ukrán dróntámadás Oroszország ellen.

Mintegy hatszáz, a moszkvai régióra tartó ukrán drónt lőtt le az orosz légvédelem délután öt és reggel nyolc óra között vasárnap – közölte Szergej Szobjanyin, az orosz főváros polgármestere hétfő reggel a Max-csatornáján.