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A 2026. október 14-i képen a SkyFall ukrán védelmi ipari vállalat munkatársa a cég StarGate típusú, szállítókapszulás drónját ellenõrzi egy bemutató repülés elõtt egy ukrajnai helyszínen. Az egészségügyi modullal is felszerelhetõ StarGate modellt sebesültek és orvosi eszközök szállítására fejlesztette ki a pilóta nélküli légi jármûvek gyártására szakosodott cég, amely Skyfall Academy néven saját gépkezelõi képzõközpontot is mûködtet.
Nyitókép: MTI/AP/Jevhen Maloletka

Több mint 1300 drón – az eddigi legnagyobb éjszakai ukrán akció az oroszok ellen

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Csapást mért az ukrán hadsereg a Krími hídra – közölte Szergej Akszjonov, az Oroszországhoz csatolt félsziget vezetője hétfő reggel a Max-csatornáján.

Szergej Akszjonov szerint a hídon leállították a forgalmat, a következmények felszámolására bevetették a mentőszolgálatokat, Kercsben pedig operatív parancsnokságot állítottak fel.

A moszkvai védelmi minisztérium szerint vasárnap este nyolctól hétfő reggel nyolcig az orosz légvédelem 1336 repülőgép típusú, pilóta nélküli ukrán repülőszerkezetet fogott el és semmisített meg 16 régió, valamint az Azovi- és a Fekete-tenger felett.

A RIA Novosztyi hírügynökség összesítése értelmében a mostani volt az eddigi legnagyobb éjszakai ukrán dróntámadás Oroszország ellen.

Mintegy hatszáz, a moszkvai régióra tartó ukrán drónt lőtt le az orosz légvédelem délután öt és reggel nyolc óra között vasárnap – közölte Szergej Szobjanyin, az orosz főváros polgármestere hétfő reggel a Max-csatornáján.

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Lemondásra szólította fel a Seszták-ügy, az elásott pénz megtalálása után a Fidesz és a KDNP frakciójának tagjait Magyar Péter miniszterelnök hétfőn a parlamentben. Napirend előtti felszólalásában hosszan sorolta az ügy tanulságait. A parlament ezen a héten a 2027-es költségvetést tárgyalja három napon át.
 

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