Kétszer is ki akartak rabolni egy férfit egy budapesti plázában

Dániel csaknem fél éve nem mer egyedül bemenni az egyik fővárosi plázába, mert traumatizálták a történtek. Éppen segítőkutyájával, Vidrával vásárolt, amikor megszólította két idegen nő. Lifttel a metróhoz szeretett volna eljutni, a nők pedig felajánlották, hogy segítenek neki. Már ekkor gyanúsan viselkedtek Dániel szerint.

„Elkezdtek panaszkodni a meleg miatt, majd megkértek, hogy vegyek nekik egy üdítőt” – idézte fel a rablási kísérletet az RTL Híradójának riportjában a látássérült férfi.

A lifttel felvitték a tetőteraszra, ahol megpróbálták elvenni az értékeit. Dániel kiabálni kezdett, amitől a támadók megijedhettek, így visszakapta a táskáját. A két nő azonban nem hagyta annyiban, ismét beszálltak a férfival a liftbe, és újra megpróbálták megszerezni az értékeit.

„Egyik kezével átkarolt, másik kezével lecsatolta az övtáskámat” – idézte fel Dániel, aki ekkor rájuk szólt, mire a támadók a lift falába verték a fejét. Az értékeit azonban így sem tudták megszerezni.

Dániel először a Baráthegyi Vakvezető Kutyaiskolának számolt be a támadásról. Bátorításukra a támadás miatt a nyáron feljelentést tett. A rendőrség kifosztás bűntettének gyanúja miatt ismeretlen tettesek ellen indított nyomozást, amit végül felfüggesztettek, mivel nem sikerült megállapítani az elkövetők személyazonosságát.

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