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Büntetési cédula esõvédõ piros tasakban egy parkolásidíj megfizetése nélkül leállított személygépkocsi szélvédõjén a belvárosban. MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba *************************** Kedves Felhasználó!
Nyitókép: Jászai Csaba

Vége a parkolási mikuláscsomagoknak

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Búcsút inthetünk a parkolási mikuláscsomagoknak – lehetővé tesszük a parkolásellenőrzés digitalizációját törvényi szinten, hogy hatékonyabb lehessen a rendszer és több jusson az utak felújítására a parkolási bevételekből! Minderről Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter írt Facebook-oldalán.

„A parkolás ellenőrzése ma már digitális eszközökkel, rendszámfelismeréssel is megoldható – pontosan úgy, ahogy évek óta zajlik az autópályákon a díjfizetés. Ehhez képest elavult, hogy egy papírtasakot kelljen a szélvédőre tenni a pótdíjazásról” – írta Vitézy Dávid Facebook-oldalán.

A digitális ügyintézés követelményeinek megfelelően elektronikusan vagy postai úton lehetne értesíteni az üzembentartót, ahogy az autópályadíj-tartozás esetén is. Így a parkolást üzemeltető önkormányzatoknak nem kell mindenképp gyalogosan ellenőrizni a parkolási jogosultságot, a kamerás autóval történő ellenőrzés is lehetségessé válik a jövőre nézve, ami lényegesen hatékonyabb működést tesz lehetővé.

A miniszter arra is felhívta a figyelmet, hogy a pótdíjak természetesen nem szűnnének meg, csak az ügyintézést és az ellenőrzést tennénk egyszerűbbé.

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