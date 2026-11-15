Vége a parkolási mikuláscsomagoknak

„A parkolás ellenőrzése ma már digitális eszközökkel, rendszámfelismeréssel is megoldható – pontosan úgy, ahogy évek óta zajlik az autópályákon a díjfizetés. Ehhez képest elavult, hogy egy papírtasakot kelljen a szélvédőre tenni a pótdíjazásról” – írta Vitézy Dávid Facebook-oldalán.

A digitális ügyintézés követelményeinek megfelelően elektronikusan vagy postai úton lehetne értesíteni az üzembentartót, ahogy az autópályadíj-tartozás esetén is. Így a parkolást üzemeltető önkormányzatoknak nem kell mindenképp gyalogosan ellenőrizni a parkolási jogosultságot, a kamerás autóval történő ellenőrzés is lehetségessé válik a jövőre nézve, ami lényegesen hatékonyabb működést tesz lehetővé.

A miniszter arra is felhívta a figyelmet, hogy a pótdíjak természetesen nem szűnnének meg, csak az ügyintézést és az ellenőrzést tennénk egyszerűbbé.