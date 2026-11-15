CR7 nélkül látványosan nem ment – de miért nem?

A Bragában rendezett találkozón a dánok 4–1-re nyert. Pierre-Emile Højbjerg büntetőből szerzett vezetést a 43. percben, Rasmus Højlund az 50. és az 57. percben kétszer is betalált, Joachim Andersen a 75. percben tette végleg kínossá az estét, Bernardo Silva pedig csak a hosszabbításban szépített.

Cristiano Ronaldo november 5-én közölte, hogy 234 mérkőzés és 146 gól után lezárja a 23 évig tartó „válogatott” pályafutását. Utolsó meccse így a szeptember 24-i, Wales elleni lett. A portugál szövetség és a csapat a dánok elleni találkozó előtt külön megemlékezést szervezett számára; a játékosok Ronaldo nevével és 7-esével ellátott mezben vonultak ki a himnuszhoz, a lelátón pedig az „Obrigado, capi7ão” köszönő felirat jelent meg.

Hat héttel korábban ugyanez a portugál válogatott Ronaldo nélkül négy gólt rúgott Dániának idegenben. Most hazai pályán négyet kapott ugyanattól az ellenféltől. A vereség ráadásul Portugália történetének legsúlyosabb hazai veresége lett tétmérkőzésen.

A portugál sportlapok vasárnap reggeli címlapjai jól mutatják, milyen mélyen ütött a vereség. A Record „Portugal de gatas” – nagyjából „négykézláb Portugália” – címmel jelent meg; A Bola azt írta: „Onze não fizeram um”, vagyis a tizenegy játékosból sem állt össze egy csapat. Az O Jogo egyetlen szóval foglalta össze a hangulatot: „Depressão”. (Depresszió).

Az Observador még ennél is tovább ment: tudósításának címe szerint „vannak vereségek, amelyek már nem vereségek, hanem megaláztatások”. A lap értelmezésében a mérkőzés különös történelmi súlyát éppen az adta, hogy Cristiano Ronaldo már sem a kezdőben, sem a kispadon, sem a keretben nem lehetett jelen – miközben az egész stadion róla beszélt. Az új korszak első ünnepélyes estéje így szinte groteszk módon a régi vezér hiányának demonstrációjává vált.

Az angol nyelvű sajtó hasonló keretet használt. A Reuters szerint a Ronaldo előtti tisztelgés estje „sour”, keserű fordulatot vett; az Independent egyenesen úgy fogalmazott, hogy a Cristiano Ronaldo nélküli élet megaláztatással kezdődött. A Guardian már a mérkőzés előtt azt kérdezte: Portugália Ronaldóval képes volt a rendkívülire – de képes lesz-e ugyanerre nélküle?

Ez azonban nem egyszerűen arról szólt, hogy hiányzott egy csatár. A Guardian elemzése jól ragadta meg Ronaldo szerepének nagyságát: ő egyszerre volt gólforrás, kapitány, pszichológiai hivatkozási pont és a portugál válogatott globális arca. Egy ilyen játékos távozása után nem az a kérdés, hogy Gonçalo Ramos, João Félix vagy valaki más rúg-e több gólt. A kérdés az, hogyan oszlik szét egyetlen ember több mint két évtizedes sportági, öltözőbeli és szimbolikus hatalma a többiek között.

A helyzet már csak azért is fura, ellentmondásos és sokszínű, mert az utóbbi hónapokban a portugál sajtóban is létezett egy olyan felfogás, amely szerint CR7 felett eljárt az idő, kerékkötővé vált. Most ellenben nagyon hiányzott…

Az 1–4 legfontosabb tanulsága az, hogy Portugália problémái nem elsősorban a befejezéseknél jelentkeztek. A portugálok 15 lövésig és nyolc kaput eltaláló kísérletig jutottak, miközben Dánia 17-szer próbálkozott; a BBC adatai szerint a labdabirtoklás is közel 50–50 százalékos volt. A csúfos végeredmény tehát nem magyarázható egyszerűen azzal, hogy Portugália „nem tudott gólt lőni Ronaldo nélkül”. Sokkal súlyosabb strukturális gondok jelentkeztek a labda nélküli játékban.

Jorge Jesus maga is ezt hangsúlyozta. A kapitány szerint Portugália nem tudta időben megtámadni a dán labdakihozatalokat sem az első, sem a második védelmi vonalban; emiatt a dán támadók túl könnyen kerültek közvetlenül a portugál védősor elé. Jesus azt is kiemelte, hogy a két Højlund-gól hasonló módon, a szélek és a belső védők közötti zónák kihasználásából született.

Az Observador részletes tudósítása szerint a portugál válogatott csapatrészei már az első félidőben túlságosan szétszakadtak. Bruno Fernandes a névleg bal oldali szerepköréből gyakran középre húzódott labdáért, João Félix emiatt kisodródott abból a területből, ahol Gonçalo Ramos mögött veszélyes lehetett volna, miközben Dánia rendre megtalálta a belső passzsávokat. Mohamed Daramy többször balról befelé mozgott, a portugál középpálya pedig nem tudta elzárni ezeket az útvonalakat.

Gonçalo Ramos meccs utáni elemzése ugyanebbe az irányba mutatott: „Dánia az előző, 4–2-re elveszített meccsből tanulva sokkal jobban presszingelte a portugál labdakihozatalt, Portugália pedig nem talált megfelelő megoldásokat az első nyomás áttörésére.”

A problémát súlyosbította a szélsővédő-helyzet. Nuno Mendes és João Cancelo nem állt rendelkezésre, Alberto Costa első válogatott mérkőzésén kezdett, Diogo Dalot pedig a másik oldalon játszott. Jesus utólag hangsúlyozta, hogy nem csupán a védősor hibázott, mert az egész csapat presszingje omlott össze, de az is látható volt, hogy Dánia kifejezetten az új összetételű portugál szélső védelmet támadta.

João Félix szerepe külön problémává vált. Jesus nyíltan elmondta, hogy a csatár nem tudott megfelelően helyezkedni a vonalak között, így Portugália nem szerzett létszám- vagy pozíciós fölényt középen. Ez azért fontos megállapítás, mert a Ronaldo utáni csapat támadójátékának egyik logikus iránya éppen egy mozgékonyabb, kombinációkra építő rendszer lehetne – olyan rendszer, amely kevésbé kötődik egyetlen középcsatár befejezéseihez. A Bragában látottak alapján azonban ennek az automatizmusai még messze nincsenek készen.

A történet nem lenne teljes anélkül, hogy megértenénk, Ronaldo visszavonulása miért történt ilyen hirtelen. Jorge Jesus 2026 júliusában vette át Portugáliát Roberto Martíneztől, miután a válogatott a világbajnokság nyolcaddöntőjében 1–0-ra kikapott Spanyolországtól. Jesus különösen érdekes választás volt, mert közvetlenül előtte az An-Naszrnál is dolgozott Ronaldóval.

A kapcsolat szeptember végén romlott meg. Ronaldo állítása szerint Jesus előbb megállapodott vele egy terhelésmenedzsment-tervben, majd Norvégia ellen közölte vele, hogy körülbelül fél órára pályára küldi. Ronaldo hosszasan melegített, végül azonban nem állt be. A játékos később azt mondta, a kapitány ezzel megszegte a neki adott szavát. Egy következő megbeszélés után szerinte újabb megállapodás született arról, hogy Jesus hogyan kommunikálja az ügyet nyilvánosan, de Ronaldo úgy érezte, ezt sem tartották be. Jesus vitatta, hogy ilyen megállapodás létezett volna.

Ronaldo ezután elhagyta a tábort a koppenhágai meccs előtt. Akkor még azt mondta, a történtek ellenére nyitott a visszatérésre. November 5-én viszont bejelentette, végleg visszavonult a válogatottságtól. Jesus november 6-án azt mondta, hogy ő még számított Ronaldo visszatérésére, sőt ismét behívta volna. Állítása szerint a visszavonulásról ugyanakkor értesült, mint a nyilvánosság.

Ezért a bragai 1–4 után elhangzott jesusi mondat – amikor arra kérdeztek rá, hiányzik-e Ronaldo, ő pedig lényegében azt felelte, hogy „miért hiányozna, legfeljebb azért, hogy társaságom legyen” – különösen erős visszhangot kapott a portugál médiában. Taktikailag Jesusnak igaza van abban, hogy egy visszavonult játékos nem lehet a magyarázat egy komplett védelmi rendszer összeomlására. Kommunikációs szempontból azonban a mondat kockázatos volt: éppen azon az estén hangzott el, amikor a stadion Ronaldo előtt tisztelgett, miközben Portugália történelmi hazai vereséget szenvedett.

A portugáloknak a kudarc ellenére nincs miért aggódniuk. A Ronaldo nélküli új korszak nem játékosínségben kezdődik. A Guardian Vitinhát, Bruno Fernandest, João Nevest, Nuno Mendest és Diogo Costát emelte ki egy technikailag és taktikailag rendkívül erős keret magjaként. Ronaldo utódját ezért nem szükséges egyetlen „új Ronaldóban” keresni.

Jesus novemberi keretébe hét új vagy visszatérő játékos került az előző összetételhez képest, köztük Rodrigo Mora, Geovany Quenda, Carlos Forbs és Alberto Costa. A portugál sajtó kiemelte, hogy a 27 fős keretből nyolcan még meg sem születtek, amikor Ronaldo 2003 augusztusában bemutatkozott a válogatottban.

A kapitányi karszalag kérdését is rendezték. Jesus szerint a portugál hagyomány alapján a legtöbb válogatottsággal rendelkező játékos kerül előre a hierarchiában; Ronaldo után Bernardo Silva lett az első számú kapitány, mögötte többek között Rúben Dias, João Cancelo, Rúben Neves és Bruno Fernandes következik.

Ez önmagában is jelzi az átmenet természetét. Portugália nem egyik napról a másikra lett „fiatal csapat”: Bernardo Silva és Bruno Fernandes 32 éves, Palhinha 31, Rúben Dias és Rúben Neves 29, miközben João Neves 22, Quenda és Rodrigo Mora 19. A valódi feladat tehát két generáció összeillesztése – úgy, hogy a Ronaldo-korszak rutinos játékosai átadják a felelősséget egy új magnak.

Portugália e vereség előtt négyből négy mérkőzést nyert Jorge Jesus irányításával a Nemzetek Ligájában, és már biztosította negyeddöntős helyét. A vereég ellenére 12 ponttal vezeti a csoportot, Dánia a második, kilenc ponttal. Ahhoz, hogy biztosan első legyen, november 17-én legalább döntetlent kell elérnie Walesben, ha kikap, akkor a dán–norvég eredménytől függhet a csoportelsőség.

A következő mérkőzés azonban nehezebb lett. Bernardo Silva sérülés miatt nem utazik Cardiffba, Rúben Dias és João Palhinha pedig sárga lapos eltiltás miatt esik ki.

A bragai vereség ezért kétféleképpen értelmezhető. A megengedőbb olvasat szerint egy már továbbjutott csapat, részben kísérleti védelemmel, emocionálisan rendkívüli estén összeomlott egy kiválóan felkészített ellenféllel szemben. Jesus is azt hangsúlyozta, hogy egy rossz este nem törli el az előző négy győzelmet.

A szigorúbb értelmezés szerint viszont Dánia győzelme pontosan azokat a kérdéseket tette fel, amelyekre a Cristiano Ronaldo utáni Portugáliának választ kell találnia: ki veszi át az irányítást, amikor rosszul alakul egy mérkőzés; hogyan működik a magas presszing Ronaldo nélkül; ki biztosítja a tizenhatoson belüli állandó fenyegetést; és hogyan reagál a csapat, ha az első taktikai terv kudarcot vall. A bragai 90 perc erre egyelőre nyugtalanító választ adott. A portugálok a második és harmadik gól után látványosan veszítettek érzelmi stabilitásukból, amit Jesus és Gonçalo Ramos is elismert.

A legfontosabb következtetés ezért talán nem az, hogy Portugália „nem tud Ronaldo nélkül futballozni”. Ezt már a koppenhágai 4–2 is cáfolja. Sokkal inkább az, hogy a Ronaldo nélküli Portugáliának újra meg kell tanulnia önmagát definiálni. Huszonhárom éven keresztül a válogatott legfontosabb története Ronaldo volt – akár jól játszott, akár rosszul, akár a csapat alkalmazkodott hozzá, akár ő alkalmazkodott a csapathoz. Most először nincs ilyen központi figura.

Ez felszabadító is lehet. Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Nuno Mendes, Rúben Dias és Diogo Costa köré olyan csapat építhető, amely kevésbé személyfüggő, mozgékonyabb és kollektívabb. A fiatalabb hullám – Quenda, Rodrigo Mora, Carlos Forbs és társaik – pedig további variációkat kínál.

De az új korszak első estéje megmutatta a másik oldalt is. Ronaldo nemcsak gólokat vitt magával, hanem egy kész narratívát: mindenki tudta, ki a vezér, kihez kell fordulni, és ki köré szerveződik a válogatott. Az új Portugáliának ezt a történetet most több játékosból és egy koherens Jorge Jesus-féle rendszerből kell felépítenie. A dánok elleni 1–4 nem zárja ki, hogy ez nem fog sikerülni. Azt viszont nagyon világosan jelezte, hogy a Ronaldo utáni korszak nem egyszerű csere lesz a csatár poszton, hanem identitásváltás.