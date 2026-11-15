Egészséges fogakat is betömött és kihúzott az álfogorvos

A Bajai Járási Ügyészség kuruzslás és hamis magánokirat felhasználása miatt vádat emelt egy férfival szemben, aki – a vád szerint – jogosulatlanul fogorvosi tevékenységet végzett – írja közleményében a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség.

Az egyik megyebeli településen hosszabb ideje fogtechnikusként dolgozó férfi – a vádlott – 2023 nyara és 2024 novembere között a pácienseken úgy végzett rendszeresen, pénzért fogorvosi tevékenységet, hogy arra megfelelő képzettsége és engedélye nem volt. A vádlott a hozzá forduló betegek előtt azt a látszatot keltette, mintha fogorvos lenne és a „rendelőjében” ellátta őket. Helyi érzéstelenítést követően kliensei fogait több esetben kifúrta és betömte. Volt, akinek a fogait mindkét oldalon lecsiszolta és hidakat helyezett el rajtuk.

Előfordult, hogy a panaszt okozó fog helyett tévedésből a kezelt személy másik fogát tömte be.

Egyik páciense 2024 novemberében panaszai miatt felvette a kapcsolatot az általa fogorvosnak hitt vádlottal, aki a fogröntgen kiértékelését követően antibiotikumot írt fel a foggyulladására. Mivel a panaszok továbbra is fennálltak, néhány nap múlva kihúzta a nő fogát. Miután a sértett észlelte, hogy nem a beteg fogát húzták ki, visszament a rendelőbe, ahol az álorvos érzéstelenítés után kihúzta a gyulladást okozó fogat is. A vádlott utóbb a betegnek sérelemdíjat fizetett.

A férfinak amiatt is felelnie kell, mert jogosulatlanul megszerezte a vele egy címen rendelő fogszakorvos kitöltetlen vényeit és azokat felhasználva több esetben antibiotikumot írt ki a betegeinek.

Az ügyészség a férfit kuruzslás bűntettével, valamint hamis magánokirat felhasználásának vétségével vádolja és ezért vele szemben végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozza. Bűnösségéről a Bajai Járásbíróság fog dönteni.