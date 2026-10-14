ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.05
usd:
326.38
bux:
143485.08
2026. október 14. szerda Helén
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
18 éven felülieknek
Az ön által letölteni kívánt tartalom olyan elemeket tartalmaz, amelyek Mttv. által rögzített besorolás szerinti V. vagy VI. kategóriába tartoznak, és a kiskorúakra káros hatással lehetnek.

Ha szeretné, hogy az ilyen tartalmakhoz kiskorú ne férhessen hozzá, használjon szűrőprogramot
MÉG NEM VAGYOK 18 ÉVES
Nyitókép: Darrin Klimek/Getty Images

Tizenhét év fegyház – ennyit kapott a volt élettársát brutálisan halálra szurkáló szolnoki férfi

Infostart / MTI

A férfinak az előre kitervelten, aljas indokból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés mellett több csalási vád miatt is felelnie kellett, mivel az áldozat bankkártyájával vásárolt magának dolgokat az interneten, annak tudta és beleegyezése nélkül.

Tizenhét év fegyházra ítélt a Szolnoki Törvényszék egy 23 éves büntetlen előéletű helyi férfit, aki több késszúrással, bestiális módon megölte korábbi élettársát tavaly novemberben - közölte a Szolnoki Törvényszék sajtóosztálya szerdai közleményben. A döntés nem jogerős.

A bíróság előre kitervelten, aljas indokból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés és három rendbeli információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűntette miatt a fegyházbüntetés kiszabása mellett 10 év közügyektől eltiltásra is ítélte a fiatalembert.

Az ítélet szerint a férfi 2025. november 12-én a szolnoki albérletében végzett volt élettársával, viszont tettét már korábban eltervezte. Azért ölt, mert nem tudta feldolgozni, hogy volt párja elhagyta. Cselekedetében azonban az is közrejátszott, hogy

a nő azzal fenyegette, feljelenti a rendőrségen, mert rájött, hogy a tudta és beleegyezése nélkül, az ő bankkártya adatainak felhasználásával a férfi csaknem 120 ezer forintért vásárolt videojátékos figurákat és pólókat az interneten

– írták. Az ügyben 2026. július 10-én emelt vádat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség. A 2026. október 12-én megtartott előkészítő ülésen a vádlott a váddal egyezően beismerte a bűncselekmény elkövetését és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról, a bíróság pedig ítéletet hirdetett. Az ügyészség tudomásul vette a döntést, a vádlott védője azonban fellebbezést nyújtott be, így az ügy másodfokon, a Szegedi Ítélőtáblán folytatódik.

A megyei főügyészség korábbi közleménye szerint a férfi volt élettársa tavaly novemberben azért ment a szolnoki lakásba, hogy számon kérje a férfit, amiért az ő bankkártyáját használta. Veszekedtek, majd amikor a sértett indulni készült,

a férfi befogta a nő száját és egy konyhakéssel többször megvágta a nyakát, majd egy másik késsel a még ellenálló sértettet több alkalommal fej-nyaktájékon megszúrta.

A nő vérvesztés, valamint légzési és keringési elégtelenség miatt a helyszínen meghalt.

A férfi a nő holttestét az erkélyen rejtette el, a vért feltakarította, az ehhez használt eszközöket kidobta, ezt követően pedig volt élettársa telefonjáról, annak nevében üzeneteket küldött, így igyekezve alibit biztosítani magának. Az elkövetés során használt egyik kést egy erdőnél lévő csatornába dobta – tették hozzá.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Bűnügyek    Tizenhét év fegyház – ennyit kapott a volt élettársát brutálisan halálra szurkáló szolnoki férfi

gyilkosság

szolnok

fegyház

törvényszék

késelés

jász-nagykun-szolnok megye

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Varga Mihály jegybankelnök a palamentben: vagyonmentésre irányuló lépéseket tettünk

Varga Mihály jegybankelnök a palamentben: vagyonmentésre irányuló lépéseket tettünk

A Magyar Nemzeti Bank vagyonmentési programjának keretében már több mint 100 milliárd forint elvesztését sikerült megakadályozni – mondta Varga Mihály, a jegybank elnöke az MNB 2025-ös beszámolójának parlamenti vitájában.
 

Kapitány István cáfolt: „egyetlen dologról mondtam le: a fizetésemről”

Végleg lezárult a december 24-ét övező vita, biztosan szabad lesz már idén is

Forsthoffer Ágnest támadás érte

Megkongatták a vészharangot a Tisza-kormány tervezete miatt a kereskedők

VIDEÓ
Cserben hagyta a különalkuval Budapest a többi várost? Cser-Palkovics András, Inforádió, Aréna
MMA - Közgyűlés után és átvilágítás előtt. Turi Attila, Inforádió, Aréna
Mit hoz és mit visz a vagyonadó? Butor Gábor és Fajcsák Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.15. csütörtök, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Eséssel zártak az amerikai tőzsdék

Eséssel zártak az amerikai tőzsdék

A vártnál magasabb amerikai inflációs adat borzolja fel ma a kedélyeket a tőzsdéken: szeptemberben 3,7 százalékra gyorsult az áremelkedés, miközben a maginfláció 2,6 százalékra emelkedett, mindkét mutató meghaladta az elemzői várakozásokat. A közlés után esni kezdtek az amerikai részvényindexek, és az arany is gyengült, a befektetők ugyanis ismét nagyobb esélyt látnak arra, hogy a Fed akár már októberben újabb kamatemelésre kényszerülhet. Eközben a harmadik negyedéves gyorsjelentési szezon is felpörgött, a nagybankok eredményei mellett pedig továbbra is az AI-szektor körüli aggodalmak és az iráni konfliktus fejleményei mozgatják a piacokat. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kerti hortenzia metszése ősszel, hortenzia ültetése ősszel: így gondoskodj most a jövő évi virágzásról

Kerti hortenzia metszése ősszel, hortenzia ültetése ősszel: így gondoskodj most a jövő évi virágzásról

Mikor és hogyan történjen a kerti hortenzia metszése ősszel? Mutatjuk az őszi ültetés, gondozás és téliesítés legfontosabb lépéseit.

BBC
Business Sport Travel Science
Starlink restrictions in Ukraine war linked to political situation, Zelensky aide says

Starlink restrictions in Ukraine war linked to political situation, Zelensky aide says

Elon Musk's system allows Kyiv to protect Ukrainian skies and effectively guide drones to Russian targets.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 14. 15:15
Ketten is hamis aláírásokkal indulhattak az áprilisi választáson
2026. október 14. 14:42
Életveszélyes húzás: fiatalokat keres a rendőrség – képek
×
×