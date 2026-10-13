Halálra verték az elítéltet a börtönben

Halált okozó testi sértés bűntette miatt emelt vádat az ügyészség két fogvatartottal szemben, akik 2025 karácsonyán, a szombathelyi börtönben jogerős szabadságvesztés büntetésük ideje alatt a zárkatársukat bántalmazták - közölte a Vas Megyei Főügyészség.

A vádlottak és a sértett a kezükre papucsot húztak, és a zárkájukban úgy bokszoltak. Egy idő után az edzés eldurvult, a két megvádolt férfi a sértett ellen fordult, és többször megütötte a fejét, majd miután a földre került, meg is rugdalták. A fejére tettek egy lavórt, és azon keresztül ütötték, taposták.

A bántalmazott férfi ennek során olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy kórházba szállítása ellenére pár nap múlva meghalt. A főügyészség végrehajtandó fegyházbüntetés és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta a vádlottakkal szemben, akik büntetőjogi felelősségéről a Szombathelyi Törvényszék fog dönteni.