ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
353.83
usd:
310.78
bux:
139790.13
2026. június 28. vasárnap Irén, Levente
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy horgászúszó a víz felszínén.
Nyitókép: Unsplash

Balaton – Még mindig azt hisz sok horgász, hogy megúszhatja

Infostart

A legsúlyosabb büntetéssel azoknak kell szembenézniük, akik engedély nélkül próbáltak szerencsét a vízparton.

Ismét több szabályszegővel szemben intézkedtek a Balaton térségében dolgozó halőrök – írja a Veol.

A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. legfrissebb tájékoztatása szerint az elmúlt időszakban nyolc olyan esetben indult eljárás, amelyek különféle horgászati szabályok megszegéséhez kapcsolódtak. Az ügyek végén összesen 275 ezer forint halvédelmi bírságot szabtak ki, az érintettek pedig együttesen több mint négy és fél évnyi eltiltást kaptak.

A legsúlyosabb büntetéssel azoknak kellett szembenézniük, akik engedély nélkül próbáltak szerencsét a vízparton. Május elején a Cigány-árok térségében két horgászt értek tetten, akik a szükséges jogosultságok nélkül horgásztak. A hatóság mindkettejük esetében 65 ezer forintos bírságot állapított meg, emellett egy teljes évre megtiltották számukra a horgászati tevékenységet.

Hasonló büntetésre számíthatott két másik pecás is, akit néhány héttel később a Nyugati-övcsatornán ellenőriztek. A vizsgálat során kiderült, hogy ők sem rendelkeztek érvényes engedéllyel, ezért ugyanakkora pénzbírságot és tizenkét hónapos eltiltást kapott.

Egy horgászt a Keleti-Bozót-csatornában értek tetten, ahol az adott időszakban teljes horgászati tilalom volt érvényben.

Egy ellenőrzés során kiderült, hogy egy balatonszárszói horgász nem megfelelően rögzítette a kifogott halak adatait. A mulasztás 30 ezer forintos bírságot és négy hónapos eltiltást eredményezett.

Egy másik esetben egy megtartott ponty maradt ki egy balatonvilágosi fogási naplóból. Bár a szabályszegés elsőre kisebb jelentőségűnek tűnhet, a jogszabályok szerint minden megtartott halat azonnal rögzíteni kell. A horgász ezért 10 ezer forintos büntetést és három hónapos eltiltást kapott.

Egy horgász Balatonlellén a tilalmi időszakban műcsalis módszerrel, gumihallal pergetett, holott ezt a balatoni horgászrend kifejezetten tiltja.

Egy győrzámolyi horgászt Ábrahámhegy térségében ellenőriztek május 24-én. A hatóság megállapította, hogy hosszabb időre felügyelet nélkül hagyta horgászkészségeit, ami szintén szabályszegésnek minősül.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Bűnügyek    Balaton – Még mindig azt hisz sok horgász, hogy megúszhatja

balaton

hal

horgász

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Az emberiség most készül kitermelni a bolygó utolsó érintetlen nyersanyagkészletét
A sötét mélység aranyláza

Az emberiség most készül kitermelni a bolygó utolsó érintetlen nyersanyagkészletét
A XXI. század egyik legfontosabb nyersanyag-háborúja nem a Közel-Keleten és nem Afrikában zajlik, hanem négyezer méter mélyen, a Csendes-óceán fenekén. A tét több ezer milliárd dollár lehet. A kérdés csak az, hogy vajon képes leszünk-e úgy kitermelni ezeket a kincseket, hogy közben ne pusztítsuk el a Föld egyik legkevésbé ismert ökoszisztémáját?
Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Támad a hőkupola: most megdől az abszolút melegrekord is? Gaál Áron, Inforádió, Aréna
Félidei állás: nyerésre áll a foci a vb-n? Mészöly Géza és Újvári Gábor, Inforádió, Aréna
Alkotmányos válság: volt vagy lesz? Novák Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.29. hétfő, 18:00
Kovács Károly
a Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Új területen indult meg a versenyfutás a nagyhatalmak között: recseg-ropog az Egyesült Államok pozíciója

Új területen indult meg a versenyfutás a nagyhatalmak között: recseg-ropog az Egyesült Államok pozíciója

A globális űrgazdaság 2024-ben elérte a 613 milliárd dollárt, és 2035-re akár 1800 milliárd dollárra nőhet, ám a szektor növekedését egyre inkább a földi infrastruktúra hiányosságai fenyegetik. Az új fejlesztésű rakéták által lehetővé tett felbocsátások számának rohamos emelkedésével párhuzamosan a jóval lassabb tempóra épített űrkikötők válhatnak az iparág szűk keresztmetszetévé. A Kennedy Űrközpont belső NASA-jelentése szerint az 1960-as évekből származó infrastruktúra nem képes lépést tartani a kereskedelmi igényekkel, a SpaceX és a Blue Origin pedig egyenként is évi 120 indítást tervez Floridából. Az űrverseny új frontvonala így már nem csupán a rakétagyártás, hanem az is, hogy az Egyesült Államok, Kína és Európa mely szereplői tudnak a jövő szupernehéz, újrahasználható rakétáihoz megfelelő földi kapacitást kiépíteni. Cikkünkben végigvesszük, milyen problémákkal küzd az Egyesült Államok az űrszektor egyik kulcsfontosságú területén, és a legnagyobb űrhatalom kihívói hol tartanak ezen a téren.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Sokan képtelenségnek tartották: ez a méregdrága luxuscsemege lehet a dió utódja a magyar kertekben?

Sokan képtelenségnek tartották: ez a méregdrága luxuscsemege lehet a dió utódja a magyar kertekben?

A dubaji csoki körüli őrület óta még inkább ráfordult a világ a pisztáciára. Az első hazai pisztácia termesztővel, Badics Lászlóval beszélgettünk.

BBC
Business Sport Travel Science
'Every person saved is a miracle': Families call to trapped loved ones in region devastated by Venezuela quakes

'Every person saved is a miracle': Families call to trapped loved ones in region devastated by Venezuela quakes

Families keep vigil at buildings where they fear their loved ones are trapped, but face an impossible task to move heavy debris.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 27. 16:04
Szivárványos zászlókat hajigáltak a Dunába, eljárás indul
2026. június 26. 10:06
Még mindig van bűnöző, aki nem vette észre: Kelenföld a végállomás
×
×