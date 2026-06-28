Balaton – Még mindig azt hisz sok horgász, hogy megúszhatja

Ismét több szabályszegővel szemben intézkedtek a Balaton térségében dolgozó halőrök – írja a Veol.

A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. legfrissebb tájékoztatása szerint az elmúlt időszakban nyolc olyan esetben indult eljárás, amelyek különféle horgászati szabályok megszegéséhez kapcsolódtak. Az ügyek végén összesen 275 ezer forint halvédelmi bírságot szabtak ki, az érintettek pedig együttesen több mint négy és fél évnyi eltiltást kaptak.

A legsúlyosabb büntetéssel azoknak kellett szembenézniük, akik engedély nélkül próbáltak szerencsét a vízparton. Május elején a Cigány-árok térségében két horgászt értek tetten, akik a szükséges jogosultságok nélkül horgásztak. A hatóság mindkettejük esetében 65 ezer forintos bírságot állapított meg, emellett egy teljes évre megtiltották számukra a horgászati tevékenységet.

Hasonló büntetésre számíthatott két másik pecás is, akit néhány héttel később a Nyugati-övcsatornán ellenőriztek. A vizsgálat során kiderült, hogy ők sem rendelkeztek érvényes engedéllyel, ezért ugyanakkora pénzbírságot és tizenkét hónapos eltiltást kapott.

Egy horgászt a Keleti-Bozót-csatornában értek tetten, ahol az adott időszakban teljes horgászati tilalom volt érvényben.

Egy ellenőrzés során kiderült, hogy egy balatonszárszói horgász nem megfelelően rögzítette a kifogott halak adatait. A mulasztás 30 ezer forintos bírságot és négy hónapos eltiltást eredményezett.

Egy másik esetben egy megtartott ponty maradt ki egy balatonvilágosi fogási naplóból. Bár a szabályszegés elsőre kisebb jelentőségűnek tűnhet, a jogszabályok szerint minden megtartott halat azonnal rögzíteni kell. A horgász ezért 10 ezer forintos büntetést és három hónapos eltiltást kapott.

Egy horgász Balatonlellén a tilalmi időszakban műcsalis módszerrel, gumihallal pergetett, holott ezt a balatoni horgászrend kifejezetten tiltja.

Egy győrzámolyi horgászt Ábrahámhegy térségében ellenőriztek május 24-én. A hatóság megállapította, hogy hosszabb időre felügyelet nélkül hagyta horgászkészségeit, ami szintén szabályszegésnek minősül.