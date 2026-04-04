Házalóktól rettegnek, riasztást adott ki a faluvezetés

Az önkormányzat hivatalos tájékoztatása szerint a házalók agresszív fellépése már fenyegetővé vált, és bár eddig sikerült megakadályozni a komolyabb bajt, fokozott éberséget kérnek a lakóktól. A lakossági bejelentések alapján a csoport tagjai egy fehér, valamint egy másik, fotón is rögzített gépjárművel járják a somogyi falvakat, és még az ünnepi időszakban sem függesztették fel tevékenységüket.

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint az ügyben eddig nem érkezett hivatalos feljelentés bűncselekményről, ugyanakkor hangsúlyozták: minden hasonló esetben haladéktalanul értesíteni kell a rendőrséget.

A hatóság szakemberei kiemelték, hogy minden bejelentést kivizsgálnak, és azonnal a helyszínre vonulnak a jogsértések megelőzése érdekében - írja a sonline.hu.

A faluvezetés nyomatékosan kéri a szomszédokat, hogy figyeljenek egymásra, különösen az egyedül élő, idős emberek biztonságára.