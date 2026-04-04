2026. április 6. hétfő Bíborka, Vilmos
Félnek az erőszakos házalóktól egy kis faluban.
Nyitókép: patosfai önkormányzat

Házalóktól rettegnek, riasztást adott ki a faluvezetés

Infostart

Erőszakos házalók megjelenése miatt adott ki figyelmeztetést Patosfa Község Önkormányzata. A helyi vezetés a közösségi médiában hívta fel a környékbeliek figyelmét, hogy a hívatlan látogatók több esetben a kerítéseken is behatolnak a kiszolgáltatottabb helybéliekhez.

Az önkormányzat hivatalos tájékoztatása szerint a házalók agresszív fellépése már fenyegetővé vált, és bár eddig sikerült megakadályozni a komolyabb bajt, fokozott éberséget kérnek a lakóktól. A lakossági bejelentések alapján a csoport tagjai egy fehér, valamint egy másik, fotón is rögzített gépjárművel járják a somogyi falvakat, és még az ünnepi időszakban sem függesztették fel tevékenységüket.

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint az ügyben eddig nem érkezett hivatalos feljelentés bűncselekményről, ugyanakkor hangsúlyozták: minden hasonló esetben haladéktalanul értesíteni kell a rendőrséget.

A hatóság szakemberei kiemelték, hogy minden bejelentést kivizsgálnak, és azonnal a helyszínre vonulnak a jogsértések megelőzése érdekében - írja a sonline.hu.

A faluvezetés nyomatékosan kéri a szomszédokat, hogy figyeljenek egymásra, különösen az egyedül élő, idős emberek biztonságára.

Védelmi Tanács: katonai védelem alá helyezik a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszát

Védelmi Tanács: katonai védelem alá helyezik a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszát

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint „terrortámadást készítettek elő a Török Áramlat vezetékkel szemben”. A Védelmi Tanács vasárnapi ülésén Orbán Viktor miniszterelnök elrendelte, hogy a Török Áramlat magyarországi szakaszát katonai védelem alá kell helyezni a szerb határtól a szlovák határig.
 

Amerikai gyártmányú lehet a Török Áramlat gázvezetéknél talált robbanószer a szerbek szerint

Az ukrán kormány reagált a Török Áramlat gázvezeték elleni szerbiai szabotázsakció ügyére

„Szabotázsakció” – Orbán Viktor videót tett ki a szerbiai gázvezeték ügyéről

Török Áramlat gázvezeték: szabotázs gyanújával nyomoz a szerb ügyészség Magyarkanizsán

Robbanószerek a szerb–magyar gázvezetéknél: Orbán Viktor rendkívüli védelmi tanácsülést hívott össze vasárnap délutánra

Súlyos balhé Magyarkanizsán, utakat zártak le, a hadsereget is bevetették

Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra - Percről percre az ukrajnai háborúról vasárnap

Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra - Percről percre az ukrajnai háborúról vasárnap

Az ukrajnai háború a húsvéti ünnepek idején sem csillapodik: hajnalban újabb orosz drón- és rakétacsapások érték Odesszát, amelyek több halálos áldozatot követeltek. Válaszul Ukrajna az orosz bevételek szempontjából kulcsfontosságú Lukoil-olajfinomítókat vette célba, annak ellenére, hogy nem megerősített információk szerint több nyugati nagyhatalom – köztük az Egyesült Államok – arra kérte Kijevet, hogy a Hormuzi-szoros körüli energiaválság miatt függessze fel az orosz energetikai infrastruktúrát célzó támadásokat. Tudósításunk az ukrajnai háború legfrissebb fejleményeiről.

Hidegzuhany érkezik húsvét után Magyarországra: kegyetlen fordulatot vesz az időjárás, visszatérnek a fagyok

Hidegzuhany érkezik húsvét után Magyarországra: kegyetlen fordulatot vesz az időjárás, visszatérnek a fagyok

Húsvéthétfőn erős széllel hidegfront érkezik és lehűlés kezdődik, a hőmérséklet csúcsértéke a hét közepén már csak 10 és 15 Celsius-fok között alakul.

Trump issues expletive-laden threat to Iran over Hormuz Strait blockage

Trump issues expletive-laden threat to Iran over Hormuz Strait blockage

The US president says he will destroy Iranian power plants and bridges if the vital waterway is not reopened.

