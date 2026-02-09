ARÉNA - PODCASTOK
Egy férfi két kártya sarkát felemelve mutatja a nála lévő két királyt egy pókerasztalon.
Nyitókép: Unsplash

Igazi all-in: végül a rendőrség vitt mindent a pókerpartin

Infostart

Egy meghívásos, illegális pókerpartinak vetettek véget a rendőröknek Nagykanizsán, a játékmestert kihallgatták.

A Nagykanizsai Rendőrkapitányság néhány hónappal korábban kezdte meg azt a nyomozást, ami február 6-án este vezetett eredményre – írja beszámolójában a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Az egyenruhások Nagykanizsán, a Hevesi úton lévő használaton kívüli vendéglátóhelyen ütöttek rajta egy illegális pókerpartin. A meghívott játékosok egy beszálló összeg kifizetését követően ülhettek az asztalhoz a zártkörű rendezvényen, ahol pénznyeremény illette a legjobbakat. A játékmester pedig minden osztás után százalékot vont le magának a kasszában összegyűlt pénzből.

A rendőrök elfogták és előállították a kapitányságra a 37 éves helyi férfit, majd kihallgatták tiltott szerencsejáték szervezése bűntett miatt.

King's 'profound concern' as police consider Andrew claims over Epstein

King's 'profound concern' as police consider Andrew claims over Epstein

Making his first intervention in the Epstein scandal, the King said he is ready to support the police in their inquiries.

