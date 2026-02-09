Igazi all-in: végül a rendőrség vitt mindent a pókerpartin

A Nagykanizsai Rendőrkapitányság néhány hónappal korábban kezdte meg azt a nyomozást, ami február 6-án este vezetett eredményre – írja beszámolójában a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Az egyenruhások Nagykanizsán, a Hevesi úton lévő használaton kívüli vendéglátóhelyen ütöttek rajta egy illegális pókerpartin. A meghívott játékosok egy beszálló összeg kifizetését követően ülhettek az asztalhoz a zártkörű rendezvényen, ahol pénznyeremény illette a legjobbakat. A játékmester pedig minden osztás után százalékot vont le magának a kasszában összegyűlt pénzből.

A rendőrök elfogták és előállították a kapitányságra a 37 éves helyi férfit, majd kihallgatták tiltott szerencsejáték szervezése bűntett miatt.