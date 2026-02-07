ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. február 7. szombat
Fegyveres rendőr egy nyilvános rendezvényen.
Nyitókép: Getty Images/Roman Studio

A függöny mögül leskelődtek

Infostart

A többszörösen körözött nőt a kőbányai rendőrök kerítették kézre.

A 36 éves B. Zsanettet azért körözték, mert nem kezdte meg az új pszichoaktív anyaggal visszaélés miatt kiszabott három év szabadságvesztését, jármű önkényes elvétele miatt is elfogatóparancs volt ellene és tanúként is ki akarták hallgatni.

A X. kerületi rendőrök kiderítették a nő tartózkodási helyét, ahova február 4-én kopogtattak be. A lakásban tartózkodók nem nyitottak ajtót, azt állítva, hogy nincs kulcsuk, és amúgy sincs ott a keresett nő. Leengedték a redőnyöket, de a rendőrök látták, hogy a függöny mögül leskelődnek – írja a police.hu.

Ekkor ért haza az ingatlan tulajdonosa, aki először megpróbált továbbállni, de a rendőrök felszólítására végül kinyitotta a lakást, ahol a körözött asszonyt elfogták, előállították a X. Kerületi Rendőrkapitányságra, majd büntetés-végrehajtási intézetbe szállították.

Kezdőlap    Bűnügyek    A függöny mögül leskelődtek

rendőrség

kábítószer

börtönbüntetés

díler

Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 6. játékhéten

Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 6. játékhéten

Na, vajon elvitte-e valaki a 4 milliárd 290 millió forintos főnyereményt a 6. játékhéten? Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait és a nyereményeket!

US wants Russia and Ukraine to end war by June, says Zelensky

US wants Russia and Ukraine to end war by June, says Zelensky

The Ukrainian leader says difficult issues remain, as Russia carries out further strikes on energy facilities.

