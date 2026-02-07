A függöny mögül leskelődtek

A 36 éves B. Zsanettet azért körözték, mert nem kezdte meg az új pszichoaktív anyaggal visszaélés miatt kiszabott három év szabadságvesztését, jármű önkényes elvétele miatt is elfogatóparancs volt ellene és tanúként is ki akarták hallgatni.

A X. kerületi rendőrök kiderítették a nő tartózkodási helyét, ahova február 4-én kopogtattak be. A lakásban tartózkodók nem nyitottak ajtót, azt állítva, hogy nincs kulcsuk, és amúgy sincs ott a keresett nő. Leengedték a redőnyöket, de a rendőrök látták, hogy a függöny mögül leskelődnek – írja a police.hu.

Ekkor ért haza az ingatlan tulajdonosa, aki először megpróbált továbbállni, de a rendőrök felszólítására végül kinyitotta a lakást, ahol a körözött asszonyt elfogták, előállították a X. Kerületi Rendőrkapitányságra, majd büntetés-végrehajtási intézetbe szállították.