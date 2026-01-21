ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 21. szerda
Nyitókép: Pixabay

Olyan, sokmilliárdos bizniszt vittek, hogy a nyomozók is megdöbbentek – fotók

Infostart

Az elmúlt évek egyik legnagyobb kaliberű nyomozását indította a Nemzeti Adó- és Vámhivatal iparjogvédelmi jogok megsértése miatt. A hamis termékekkel 1 milliárd forint vagyoni hátrányt okozhatott egy kínai férfi, aki akár tíz év börtönbüntetésre is számíthat.

A NAV tájékoztatása szerint a nyomozók is megdöbbentek a bőséges felhozatalon egy budapesti kis- és nagykereskedelmi áruházban: többszáz okosórát és fülhallgatót, különböző játékkonzolokat, 6 500 üveg parfümöt, 150 ezer Labubu figurát, továbbá többszáz Pikachu, Stitch, Garfield és Pókember plüssfigurát találtak. A termékek egytől-egyig hamisnak bizonyultak. A nyomozók találtak még 7 ezer külső adattárolót és memóriakártyát, melyek után szintén nem fizették meg a legális forgalomba hozatalhoz szükséges jogdíjat.

Forrás: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Forrás: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Egy decemberben megnyílt üzletközpontban a NAV ellenőrei rutinellenőrzésük során akadtak a négyemeletes áruházra, ahol felmérve a védjegy- és/vagy formatervezésiminta-oltalom alatt álló termékek utánzatainak óriási mennyiségét, azonnal riasztották a pénzügyi nyomozókat. A felhalmozott hamis áruk mennyiségét mutatja, hogy a termékeket egy héten keresztül válogatták és szállították el a helyszínről, melyek lefoglalásában több mint 150 pénzügyőr vett részt.

Az iparjogsértő termékek által a jogtulajdonosoknak okozott vagyoni hátrány akár az 1 milliárd forintot is meghaladhatja,

a pontos összeget a büntetőeljárás során állapítják meg.

A kínai áruház átvizsgálásakor előkerült 200 doboz zárjegy nélküli cigaretta és találtak egy szabálytalan körülmények között tárolt gázriasztó fegyvert is, ezért szabálysértési eljárást is indítottak.

A kis- és nagykereskedelmi üzletet működtető cég kínai állampolgárságú ügyvezetőjének iparjogvédelmi jogok megsértése, szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése, illetve pénzmosás bűncselekmények elkövetése miatt is felelnie kell. A kiszabható büntetés akár a tíz év szabadságvesztést is elérheti.

