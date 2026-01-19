Zászlótolvajok járnak Budapesten

A tettesek az Andrássy úton letörték és elvitték el az egyik nagykövetség nemzeti zászlaját 2026. január 16-án reggel. A VI. kerületi rendőrök azonban órákon belül azonosították, majd a BRFK Bűnügyi Bevetési Osztály munkatársai terézvárosi bérelt szállásukon elfogták a feltételezett elkövetőke- írja a police.hu. A 19 és 24 éves brit állampolgárnál meg is találták a zászlót.

A VI. kerületi nyomozók lopás vétség miatt hallgatták ki őket. A turistaként Magyarországra látogató fiatalok beismerő vallomásukban elmondták, hogy azt se tudták, milyen zászlót vittek el. Mindketten azt mondták, hogy megbánták a tettüket, és azt ittasságukkal magyarázták.