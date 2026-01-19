Borzalomba torkollt a budapesti kikapcsolódás

Az ítélet szerint a vádlott 2019 óta párkapcsolatban élt a szintén külföldi sértettel, azonban a nő „átlagosat meghaladó féltékenysége miatt sok volt köztük a konfliktus”.

2024. február 18-án a pár Budapestre utazott kikapcsolódni, és az érkezésük estéjén nagyobb mennyiségű alkoholt fogyasztottak. Az éjszaka folyamán a szállásukon a vádlott féltékenysége miatt szóváltásba keveredtek, majd

a nő elővett egy katonai boltban vásárolt, 9,5 centiméter pengehosszúságú bicskát, és azzal kétszer megszúrta a férfit,

aki az erős vérzés következtében rövid időn belül a helyszínen meghalt – áll a közleményben.

A vádlott, bár hívott segítséget, először kismértékben átrendezte a bűncselekmény helyszínét. A nő segélykiáltását hallva először a szomszédok értesítették a mentőket, a nő csak később hívta a segélyhívót.

A bíróság a büntetéskiszabás során súlyosító körülményként vette figyelembe a vádlott ittas állapotát, illetve az éjszakai elkövetést. Enyhítő körülményként értékelte többek között a nő büntetlen előéletét, megbánó magatartását és azt, hogy két kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik.

Mindezek alapján a törvényszék emberölés miatt 9 év börtönre ítélte azzal, hogy feltételes szabadságra nem bocsátható, illetve 10 évre kitiltotta Magyarország területéről.

Az elsőfokú ítélet nem jogerős, miután a vádlott és védője fellebbezett ellene – tudatta a törvényszék.