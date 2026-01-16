Bíróság elé állt a müncehni gázoló

A 25 éves, Farhad N. néven azonosított férfi - akinek már korábban elutasították menedékkérelmét a hatóságok, és a támadás elkövetése előtt testépítő volt - egy ideig a demonstrálók és egy rendőrautó mögött haladt az autójával, majd hirtelen megelőzte őket, felgyorsított, és a felvonuló emberek közé hajtott. Csak 23 méter megtétele után állt meg, mert a már elütött emberekre ráhajtó autó kerekei nem érintkeztek a talajjal.

Az ügyészség "iszlamista motiváció "alapján elkövetett kétrendbeli gyilkossággal és 44 gyilkossági kísérlettel vádolja. Őrizetbe vételekor "Allah akbár" kiáltásokat hallatott és imádkozott. A férfi az első tárgyalási napon, a vádirat felolvasása alatt szinte végig közömbösen viselkedett, egyik ügyvédje pedig közölte, hogy ügyfele nem kíván nyilatkozni

"az ügy lényegéről és a személyes helyzetéről" sem.

Laurent Lafleur, a bíróság szóvivője közölte, hogy a 15 éves kora óta Németországban élő, majd biztonsági őrként dolgozó férfit korábban a németországi társadalomba "tökéletesen beilleszkedettnek" tekintették. A nyomozás adatai szerint azonban a merényletet megelőző hónapokban a közösségi médiában követett afgán vallási személyiségek hatására radikalizálódott, és a nyugati országokat tette felelőssé "az Afganisztánban és a Közel-Keleten élő muszlim lakosság szenvedéséért"; amire úgy kívánt válaszolni, hogy

"véletlenszerűen kiválasztott embereket próbált megölni Németországban".

A tanácsvezető bíró ugyanakkor hangsúlyozta, hogy noha az előzetes vádirat szerint a vádlott büntetőjogi felelőssége egyértelmű, ennek vizsgálata nem zárult le, mert a per során át kell még tekinteniük a nyomozásnak "az előzetes letartóztatás alatt felmerült adatait" is ahhoz, hogy lezárhassák a szakértői értékelést.