A MediaMarktban gurult el a gyógyszere a késes támadónak

Az incidens január 14-én, a kora délutáni órákban történt Ulm város egyik peremkerületében. A Magyar Nemzet cikke szerint a férfi előzmény nélkül elveszítette önuralmát a boltban, majd hirtelen kést vett elő, és két alkalmazottat megszúrt: egyiküket hátba, a másikat mellkason érte a támadás. Az egyik sérült egy 25 éves férfi, aki életveszélyes állapotban került kórházba, ahol megoperálták. A másik érintett, egy 22 éves munkavállaló, enyhébb sérüléseket szenvedett. A támadás után az elkövető elmenekült az üzletből, de rövid időn belül elfogták.
A beszámoló szerint a rendőrök felszólították, hogy tegye le a kést és működjön együtt, ennek nem tett eleget, ezért többször meglőtték és súlyos sérülésekkel kórházba szállították. A gyanúsított egy 29 éves, Eritreából érkezett migráns, akit korábban erőszakos bűncselekmények miatt szabadságvesztését töltötte, és nem sokkal az eset előtt szabadult.
A rendőrség azt közölte, hogy a cselekmény indítéka nem ismert, és sem politikai, sem terrorcselekményre utaló körülményt nem azonosítottak.
Der SWR berichtet über eine Messerattacke im Media Markt in Ulm. Obwohl der Täter mittlerweile festgesetzt wurde und seine Identität klar ist, verschweigt der SWR, dass es sich um einen Eritreer handelt, der kürzlich aus der Haft entlassen wurde: pic.twitter.com/D7bjOYqglw— Critical Cat | (@Critical__Cat) January 14, 2026