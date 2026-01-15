A MediaMarktban gurult el a gyógyszere a késes támadónak

Az incidens január 14-én, a kora délutáni órákban történt Ulm város egyik peremkerületében. A Magyar Nemzet cikke szerint a férfi előzmény nélkül elveszítette önuralmát a boltban, majd hirtelen kést vett elő, és két alkalmazottat megszúrt: egyiküket hátba, a másikat mellkason érte a támadás. Az egyik sérült egy 25 éves férfi, aki életveszélyes állapotban került kórházba, ahol megoperálták. A másik érintett, egy 22 éves munkavállaló, enyhébb sérüléseket szenvedett. A támadás után az elkövető elmenekült az üzletből, de rövid időn belül elfogták.

A beszámoló szerint a rendőrök felszólították, hogy tegye le a kést és működjön együtt, ennek nem tett eleget, ezért többször meglőtték és súlyos sérülésekkel kórházba szállították. A gyanúsított egy 29 éves, Eritreából érkezett migráns, akit korábban erőszakos bűncselekmények miatt szabadságvesztését töltötte, és nem sokkal az eset előtt szabadult.

A rendőrség azt közölte, hogy a cselekmény indítéka nem ismert, és sem politikai, sem terrorcselekményre utaló körülményt nem azonosítottak.