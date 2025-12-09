ARÉNA - PODCASTOK
old submachine gun kalashnikov AK-47 against the wall
Nyitókép: anankkml/Getty Images

Vádat emeltek a kiskunhalasi lövöldöző ellen, aki szabadulása után újra felfegyverkezett

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A férfi még 2016-ban lövöldözött a kiskunhalasi járásbíróság épületében, a vezető ügyész volt a célpontja. Kényszergyógykezelésre ítélték, de annak megszüntetése után ismét szerzett egy gépkarabélyt és tekintélyes mennyiségű éles lőszert. Most akár börtönbe is mehet.

Ahogy arról korábban az Infostart is beszámolt, egy, a kiskunhalasi ügyészség és járásbíróság épületében lövöldöző, majd emiatt kényszergyógykezelésre ítélt férfi 2024 decemberében ismét vásárolt egy átalakított gépkarabélyt, amit aztán visszaalakított, hogy alkalmas legyen növések leadására. Emellett a rendőrök a kutatás során több mint 150 éles lőszert is találtak nála.

A Kecskeméti Járási Ügyészség lőszerrel visszaélés bűntette miatt vádat emelt azzal a férfival szemben, aki kényszergyógykezelésének megszüntetését követően egy átalakított gépkarabélyt szerzett meg, valamint engedély nélkül birtokolt 152 darab éles töltényt – írja közleményében a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség.

A férfi 2016-ban egy hatástalanított fegyverből éles lőfegyverré visszaalakított gépkarabéllyal lövöldözött a Kiskunhalasi Járásbíróság aulájában. Emiatt 2018-ban elrendelték a kényszergyógykezelését, amit a bíróság 2024 szeptemberében megszüntetett.

A vádirat szerint a vádlott 2024 decemberében Budapesten megvásárolt egy szabályszerűen gáz és riasztófegyverré átalakított gépkarabélyt azzal a céllal, hogy a fegyvert házilagos átalakítással újra alkalmassá tegye éles lövések leadására.

A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói 2025 januárjában kutatást tartottak a férfi, illetve az édesanyja lakóhelyén is. Utóbbi helyszínen a gépkarabély mellett 152 darab éles lőszert és több lőszeralkatrészt találtak, amelyeket a férfi engedély nélkül tartott.

Az ügyészség a jelenleg is letartóztatásban lévő férfit lőszerrel visszaélés bűntettével vádolja és ezért vele szemben végrehajtandó szabadságvesztés büntetés kiszabását indítványozza.

A vádlott bűnösségéről a Kecskeméti Járásbíróság fog dönteni.

