ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.74
usd:
327.1
bux:
110381.12
2025. december 1. hétfő Elza
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Teherautó gumiabroncsai, hátterében a sofőrrel.
Nyitókép: Getty Images/1933bkk

Sokkoló, amire a kamionban bukkantak

Infostart / MTI

Mostoha körülmények között próbáltak 18 embert Olaszországba csempészni egy teherautóval, amelyet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei az M7-es autópályán állítottak meg.

Juhászné Prantner Etelka sajtóreferens közölte: az M7-es autópálya csörnyeföldi pihenőhelyén egy rutinszerűnek tűnő ellenőrzés miatt állítottak meg egy Bulgáriából Olaszországba tartó, bolgár rendszámú teherautót. A papírok szerinti szigetelőanyag-rakomány első ránézésre is gyanús volt: a hungarocelltáblák furcsán körbefogták a rakteret, mintha valamit rejtenének.

A NAV járőri eleinte jelentős csempészcigaretta-szállítmányra számítottak, de amikor felnyitották a jármű oldalát, erős, szúrós szag csapta meg őket. A hungarocelltáblák mögött OSB-lapokkal burkolt, folyosószerű üreg húzódott, ahova 18 embert zsúfoltak össze, akik a hosszú útra mindössze egy hordót kaptak szükségleteik elvégzéséhez.

A pénzügyőrök értesítették a rendőrség munkatársait, akik átvették a sofőrt, az útitársát, valamint a 16 férfit és a két nőt. A magukat iráni és iraki kurdnak valló utasok magyarországi tartózkodásuk jogszerűségét hitelt érdemlően nem tudták igazolni.

A két bolgár embercsempészt a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság őrizetbe vette, bűntetőeljárást indítottak velük szemben, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatásukat.

Kezdőlap    Bűnügyek    Sokkoló, amire a kamionban bukkantak

nav

embercsempészet

embercsempész

m7-es autópálya

teherautó

bolgár

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Bendarzsevszkij Anton: még van egy kis idő, amíg kritikussá válik a helyzet Oroszországban és Ukrajnában

Bendarzsevszkij Anton: még van egy kis idő, amíg kritikussá válik a helyzet Oroszországban és Ukrajnában

A háború lezárásának módjairól és az amerikai békejavaslatról tárgyaltak az Egyesült Államok és Ukrajna kormányának tagjai Floridában. Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a poszt-szovjet térség szakértője az InfoRádióban elmondta: most meggyengült Kijev pozíciója, ami változást hozhat az orosz és az amerikai hozzáállásban is. Ráadásul a Ukrajnában és Oroszországban is van még potenciál a harcra.
 

A NATO bekeményít Oroszországgal szemben

Donald Trump: közel vagyunk, Oroszország szeretné befejezni a háborút

EU-főképviselő: nem akar békét Moszkva

Nem akármelyik országnak adott vízumszabadságot Oroszország

Túl egy újabb körön Washington és Kijev, itt tartanak

Vlagyimir Putyin fogadja az amerikaiakat, Orbán Viktor is szóba került

Komoly lengyel következménye van Orbán Viktor moszkvai útjának

VIDEÓ
Miért baj, ha a turista a sarki közértben eszik? Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Humanoid robotok és digitális avatarok: Ez a MI jövőnk? Palkovics László, Inforádió, Aréna
Zuhanás: meddig marad kancellár Friedrich Merz? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.01. hétfő, 18:00
Demkó Attila
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet Stratégiai Jövők Programjának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hiába a rekordlátogatottság, a forgalom mégis esik a magyar vendéglátósoknál

Hiába a rekordlátogatottság, a forgalom mégis esik a magyar vendéglátósoknál

A hazai food truckok idén több rendezvényen és nagyobb közönség előtt dolgoztak, mégsem értek el magasabb bevételt – derül ki a Magyar Street Food Egyesület felméréséből. A költés visszafogott, a vendégek egyre inkább csak a legolcsóbb termékeket engedik meg maguknak, bár több magyar szereplő így is látványos mennyiségeket adott el. A trend a BBQ-soknak és italos standoknak kedvezett, miközben sok más műfaj forgalma visszaesett.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Gyászol a teniszvilág: meghalt a legendás olasz játékos

Gyászol a teniszvilág: meghalt a legendás olasz játékos

Elhunyt Nicola Pietrangeli, a kétszeres Roland Garros-győztes olasz teniszlegenda.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Four dead in Russian attack as diplomatic efforts to end war continue

Four dead in Russian attack as diplomatic efforts to end war continue

As US negotiating teams continue to hold talks with Moscow and Kyiv, Russia's attacks on Ukraine continue.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 1. 08:51
Van, aki fura ajándékot kap a NAV-tól, és jó korán
2025. november 30. 15:23
Csak bulizni jött a fővárosba az agyonütött fiatalember - megszólalt a család a Morrison's-tragédiáról
×
×
×
×