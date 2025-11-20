Körözi a rendőrség a Ferencváros egykori focistáját

Garázdaság miatt elfogatóparancsot adtak ki Edouard Ndjodóval, a Ferencváros és a Siófok egykori futballistájával szemben – vette észre a Blikk a rendőrségi körözések között.

A kameruni születésű labdarúgó nevéhez korábban is fűződtek már botrányok: előfordult, hogy arcon fejelte saját csapattársát edzés közben, mert az állítólag az édesanyját szidalmazta. Játékostársa, László András orra el is tört emiatt 2008-ban.

Néhány hónappal korábban Ndjodo – még az FTC játékosaként – összecsapott a szurkolókkal az öltözőben, amiért azonnal meg is váltak tőle.

Edzői mégis azt állították róla, hogy professzionális játékos, aki a magánéletében csendes és visszahúzódó. Détári Lajos, a Siófok klubmenedzsere a lefejelős eset után azt mondta, ha tizenegy Edouard Ndjodo futballozna a csapatban, sokkal jobb helyen állna a táblán.