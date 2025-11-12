Bútorszállítóknak álcázták magukat a rafkós cigicsempészek

Bútorszállítónak álcázott dohányfutár akadt fenn a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bevetési Igazgatósága pénzügyőreinek ellenőrzésén. A konyhabútorok mélyéből több mint négyezer doboz török cigaretta került elő – közölte a NAV.

A közlemény szerint a járőrök az M5-ös autópálya Bács-Kiskun vármegyei szakaszán ellenőriztek egy bolgár járművet, ami egy trélert húzott maga után. A járműben két férfi – sofőr és útitársa – utazott Bulgáriából Németországba, az utánfutón pedig két nagy méretű komódot vittek magukkal.

A járőröknek feltűnt, hogy a hosszúkás szekrények igencsak zártak: ajtóikat leragasztották, majd le is csavarozták, hogy ne lehessen kinyitni.

Az egyenruhások azonban nem adták fel ilyen könnyen, és felfeszítették az ajtólapokat, így alig néhány perc múlva kiderült, hogy a komódok belsejében több ezer doboz különféle márkájú, török cigaretta lapul. A két férfi nem hozta szóba sem a cigaretta eredetét, sem annak rendeltetési helyét.

Fotó: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Az egyenruhások összesen 4 246 doboz, török zárjegyű dohányterméket foglaltak le, több mint tízmillió forint értékben. A NAV jelezte: jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indítottak eljárást.