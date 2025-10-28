ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 28. kedd
A NAV által lefoglalt illegális dohánytermékek
Nyitókép: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Két helyen is óriási halom őrizetlen cigarettát találtak

Infostart

A NAV tájékoztatása szerint az érintettek megneszelhették a pénzügyőri jelenlétet, azért sietve elhagyták a helyszínt. Ez magyarázhatja, hogy mind az autó, mind a raktár nyitva állt, és gazdátlanul maradt.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei a napokban két budapesti helyszínen is nagy fogást hajtottak végre: egy parkoló autóban és egy nyitott raktárban több mint húszmillió forint értékű illegális dohányterméket foglaltak le.

A Golgota téri piac parkolójában járőröző pénzügyőrök egy magára hagyott gépjárműre lettek figyelmesek. A szélvédőn keresztül is jól látszott, hogy a hátsó üléseken fekete nejlonzsákokban magyar zárjegy nélküli cigaretták sorakoznak. A közelben senki sem tudta, kié lehet az autó. A közlemény szerint az ellenőrzéskor kiderült, hogy a jármű ugyan egy gazdálkodó nevén van, de már kivonták a forgalomból. A vezetőoldali ablak és ajtó nyitva volt, így a pénzügyőrök átvizsgálták, majd az 1,3 millió forint értékű árut lefoglalták.

Fotó: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Fotó: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

A helyszíni intézkedés után a pénzügyőrök tovább vizsgálódtak a piac területén. Ezúttal egy nyitott raktárhelyiség keltette fel a figyelmüket, amelynek ablakán benézve hatalmas kartondobozokban dohánytermékeket láttak meg.

A raktárból végül 8600 doboz különféle márkájú cigaretta, 32 kilogramm vágott fogyasztási dohány és több száz e-cigaretta került elő, több mint húszmillió forint értékben.

A NAV közlése szerint feltehetően a tulajdonosok megneszelték a pénzügyőri jelenlétet, és sietve elhagyták a helyszínt. Ez magyarázhatja, hogy mind az autó, mind a raktár nyitva állt és gazdátlanul maradt.

A NAV mindkét ügyben jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indított eljárást. Ezek a termékek már biztosan nem kerülnek a feketepiacra.

