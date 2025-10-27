Október 23-án hajnalban két tiszaburai férfi szóváltásba keveredett egyiküknél, és dulakodni kezdtek – írja beszámolójában a rendőrség.

Ezt követően a vendéget kitessékelték a házból, de a házigazda utánaindult, egy betonvassal rátámadt, majd egy másik eszközzel többször megszúrta. A férfi ezután magára hagyta a sérültet az utcán, akit egy helyi lakos talált meg. A bejelentés után a rendőrök azonnal megkezdték az adatgyűjtést, az elkövető felkutatását.

Még aznap reggel előállították a 31 éves férfit a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányságra, és életveszélyt okozó testi sértés miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A nyomozók őrizetbe vették, majd kezdeményezték letartóztatását, melyet a bíróság elrendelt.