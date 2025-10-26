Pokrócba csavarták a rendőrök a menekülő tolvajt, megvolt rá az okouk

Az eset 2025. október 21-én, 18 óra körül történt, amikor a két férfi befeszítette egy villaépület ajtaját, ahonnan pénzt, ékszereket és okmányokat vittek el.

A rendőrök a 37 éves B. Arnoldot a helyszínen azonnal elfogták. Társa, a 36 éves V. Márk azonban a rakpart felé menekült, majd a korláton és

a támfalon átmászva a Dunába ugrott, és úszva próbált elmenekülni.

A rendőrök a part mentén követték, majd amikor a férfi láthatóan kimerült, kihúzták a vízből, és megbilincselték. V. Márkot ezután előállították, és mentőt hívtak hozzá.

A BRFK Nyomozó Főosztálya mindkét férfit lopás bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatta ki. B. Arnoldot őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.

V. Márkot a kihallgatás után büntetés-végrehajtási intézetbe szállították, mivel ellene korábban szintén lopás bűntett miatt szabadságvesztés büntetést szabott ki a bíróság.