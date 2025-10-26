ARÉNA - PODCASTOK
A Dunába ugrott egy, a rendőrök elől menekülő férfi Budapesten
Nyitókép: fotó: rendőrség

Pokrócba csavarták a rendőrök a menekülő tolvajt, megvolt rá az okouk

Infostart

A Budapesti Rendőr-főkapitányság munkatársai elfogtak egy betörőpárost, miután azok pénzt és ékszereket loptak egy V. kerületi épületből. Az egyik elkövető a rendőrök elől a Dunába menekült, ahonnan rövid idő elteltével kihúzták.

Az eset 2025. október 21-én, 18 óra körül történt, amikor a két férfi befeszítette egy villaépület ajtaját, ahonnan pénzt, ékszereket és okmányokat vittek el.

A rendőrök a 37 éves B. Arnoldot a helyszínen azonnal elfogták. Társa, a 36 éves V. Márk azonban a rakpart felé menekült, majd a korláton és

a támfalon átmászva a Dunába ugrott, és úszva próbált elmenekülni.

A rendőrök a part mentén követték, majd amikor a férfi láthatóan kimerült, kihúzták a vízből, és megbilincselték. V. Márkot ezután előállították, és mentőt hívtak hozzá.

A BRFK Nyomozó Főosztálya mindkét férfit lopás bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatta ki. B. Arnoldot őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.

V. Márkot a kihallgatás után büntetés-végrehajtási intézetbe szállították, mivel ellene korábban szintén lopás bűntett miatt szabadságvesztés büntetést szabott ki a bíróság.

Szakértő az Eurobarometer felméréséről: a sajtó általános gyakorlatává vált a félrevezetés
Az Európai Parlament által készített felmérés szerint az uniós polgárok kétharmada úgy véli, hogy néha ki van téve dezinformációnak és álhíreknek. Magyarországon ez arány sokkal magasabb, 81 százalék. Az Eurobarometer júniusi online felméréséről Guld Ádámot, a Pécsi Tudományegyetem kommunikáció- és médiatudományi tanszékének egyetemi docensét kérdeztük.
