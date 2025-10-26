ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. október 26. vasárnap
arany ékszer karkötő
Nyitókép: Pixabay

A Balatontól Budapestig futott a lopáson kapott román házaspár

Infostart / MTI

Őrizetbe vett a rendőrség egy román házaspárt, azzal gyanúsítják őket, hogy csaknem 11 millió forint értékben loptak el arany ékszereket az egyik balatonfüredi üzletből - közölte szombat este honlapján a rendőrség.

A tájékoztatás szerint augusztus 16-án érkezett bejelentés a rendőrségre az akkor még ismeretlen tettesek bűncselekményéről. Adatgyűjtés után a balatonfüredi nyomozók azonosították az elkövetőket, majd elfogatóparancsot adtak ki az 52 éves román állampolgárságú férfival és 46 éves feleségével szemben.

Ékszert loptak a Balatonnál a románok.
Ékszert loptak a Balatonnál a románok.

Az eljárásban kiderült, hogy a házaspár Keszthelyen, Pápán és Budapesten is hasonló bűncselekményeket követett el. A budapesti rendőrök csütörtökön a fővárosban igazoltatták a párt, majd előállították, őrizetbe vették és gyanúsítottként kihallgatták őket - írták.

Közölték, a nyomozók kezdeményezték a férfi és a nő letartóztatását.

Bűnügyek

Donald Trump vasárnap Thaifölddel, Malajziával és Kambodzsával írt alá új kereskedelmi és kritikus nyersanyagokra vonatkozó megállapodásokat az ASEAN-csúcson, Kuala Lumpurban.

