Tankönyvekkel verte át a diákot egy csaló

Csalás miatt nyomoz a Tapolcai Rendőrkapitányság. A sértett tett bejelentést a rendőrségen, hogy online csalók csőbe húzták. Felsőfokú tanulmányaihoz szeretett volna tankönyveket vásárolni az interneten, és egy zárt csoportban ki is nézte azokat.

Miután egyeztetett az eladóval több tízezer forintot utalt át a megadott bankszámlára. A hirdető ezután elérhetetlenné vált, és a tankönyvek sem érkeztek meg. A rendőrség ismét arra hívja fel a figyelmet, hogy online vásárláskor érdemes az utánvétet vagy a személyes átvétel lehetőségét választani.