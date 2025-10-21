ARÉNA - PODCASTOK
Tankönyvekkel verte át a diákot egy csaló

Infostart

Pórul járt az a hallgató, aki tanulmányaihoz rendelt több tízezer forintért tankönyveket az interneten, csakhogy azokra hiába várt, a könyvek hirdetője felszívódott.

Csalás miatt nyomoz a Tapolcai Rendőrkapitányság. A sértett tett bejelentést a rendőrségen, hogy online csalók csőbe húzták. Felsőfokú tanulmányaihoz szeretett volna tankönyveket vásárolni az interneten, és egy zárt csoportban ki is nézte azokat.

Miután egyeztetett az eladóval több tízezer forintot utalt át a megadott bankszámlára. A hirdető ezután elérhetetlenné vált, és a tankönyvek sem érkeztek meg. A rendőrség ismét arra hívja fel a figyelmet, hogy online vásárláskor érdemes az utánvétet vagy a személyes átvétel lehetőségét választani.

