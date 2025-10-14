ARÉNA - PODCASTOK
Law and order concept. Handcuffs, gavel on book on a wooden background, top view
Nyitókép: Rawf8/Getty Images

Zebrán gázolt el két idős nőt, most akár fegyházba is mehet miatta

Infostart

A fiatalember nem adta meg az elsőbbséget a zebrán átkelő nőknek. Egyikük meghalt, a másikuk pedig súlyosan megsérült.

A halálos kimenetelő gázolás tavaly novemberben történt Orosházán, amikor a a zebrán áthaladó két idős nőt 45 km/h körüli sebességgel gázolta el autójával egy 19 éves, büntetlen előéletű, helyi fiatalember – írja a beol.hu.

A Gyulai Járási Ügyészség halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt emelt vádat a 19 éves fiatalember ellen. Az ügyészség vádiratában végrehajtandó fogházra és közúti járművezetéstől eltiltásra tett indítványt.

Az ügyészség közölte, a férfi cselekményével megszegte a KRESZ-ben foglaltakat, mely szerint a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen járművel a gyalogosnak elsőbbséget kell adni. Megszegte továbbá, hogy azt a helyet, ahol a gyalogosnak elsőbbsége van, a jármű vezetőjének csak olyan sebességgel szabad megközelítenie, hogy az elsőbbségadási kötelezettségének eleget tudjon tenni.

A jármű vezetőjének a zebrát csak fokozott óvatossággal, és olyan sebességgel szabad megközelítenie, hogy a járművel – amennyiben szükséges – a gyalogos-átkelőhely előtt meg is tudjon állni.

