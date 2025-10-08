Rendőrnek kiadva magát kislányokra „vadászott” a biztonsági őr

A közlemény szerint a férfi, aki biztonsági őrként dolgozott egy Borsod vármegyei rendőrségen, két különböző közösségi média felületen eltérő felhasználónevekkel regisztrált.

A vádlott 2022-től magánszemélyként többször részt vett egy Borsod vármegyei általános iskola Budapestre szervezett tanulmányi utazásain, 2024 márciusában az egyik ilyen fővárosi látogatás alkalmával a buszon megismerkedett három kiskorú lánnyal, elmondta nekik, hol dolgozik és igazolványát is megmutatta.

A hazaérkezést követően a késő esti órákban az egyik közösségi média felületen – magát rendőrnek kiadva – felvette a kapcsolatot az egyik kislánnyal és megpróbálta rábírna arra, hogy magáról intim képeket küldjön a másik felületen, másik felhasználónévvel használt fiókjának.

Ennek ürügyeként azt adta elő, hogy egy zaklató személy lefülelésén dolgoznak, ennek érdekében vegye fel a kapcsolatot ezzel a másik felhasználóval és tegyen meg mindent, amit kér – írták.

A sértett a kérésnek megfelelően felvette a kapcsolatot a másik felhasználóval és képeket is küldött egyes testrészeiről, de egy idő után közölte, hogy nem kíván ebben részt venni. Ekkor a vádlott megfenyegette, hogy vírust telepít a telefonjára, és ennek hatására a sértett együttműködött, majd egy idő után arra jutott, hogy a két felhasználó egy és ugyanaz a személy és a további képek küldését megtagadta.

A terhelt e módszert alkalmazva a két másik kiskorú sértettől is megszerzett intim felvételeket,

egyiküket azzal is megfenyegette, hogy megveri az édesanyját és felgyújtja a házukat.

A fentieken túlmenően a nyomozóhatóság a vádlott telefonján további pornográf tartalmakat talált, amelyek között kiskorúakat ábrázoló felvételek is voltak – tették hozzá.

A férfi az előkésztő ülésen beismerte bűnösségét és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról; őt a bíróság szexuális kényszerítés és gyermekpornográfia bűntettének minősített esetei miatt 5 év szabadságvesztésre ítélte, továbbá végleges hatállyal eltiltotta bármely olyan foglalkozás gyakorlásától vagy egyéb tevékenységtől, amelynek keretében tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végezné, illetve ilyen személlyel egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyban állna.

Az ítélettel szemben a vádlott és védője enyhítés érdekében jelentett be fellebbezést - áll a közleményben.