Fel akarta robbantani a saját házát, súlyos ügy lett belőle

Az ittas férfi az idén februárban telefonon azt mondta a rendőrségnek, hogy ha tíz percen belül nem érkeznek ki hozzájuk, akkor kinyitja a gázpalackot, és mindent felrobbant. A vádirat szerint ezt többször is megismételte, és eközben az otthonában tartózkodott élettársa és három kiskorú gyermeke is.

A vádlott a rendőröket az udvaron várta, akik megállapították, hogy a házban csak egy kiürült gázpalack van.

Az ügyészség a büntetlen előéletű vádlottal szemben fegyházbüntetést és közügyektől eltiltást indítványozott.