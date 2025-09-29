ARÉNA
2025. szeptember 29. hétfő
Scales of justice and Gavel on wooden table and Lawyer or Judge working with agreement in Courtroom, Justice and Law concept.
Nyitókép: Pattanaphong Khuankaew/Getty Images

Fel akarta robbantani a saját házát, súlyos ügy lett belőle

Infostart / MTI

Terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntette miatt emelt vádat a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség egy férfi ellen, aki azzal hívta fel a rendőrséget, hogy felrobbantja saját házát - közölte a vádhatóság.

Az ittas férfi az idén februárban telefonon azt mondta a rendőrségnek, hogy ha tíz percen belül nem érkeznek ki hozzájuk, akkor kinyitja a gázpalackot, és mindent felrobbant. A vádirat szerint ezt többször is megismételte, és eközben az otthonában tartózkodott élettársa és három kiskorú gyermeke is.

A vádlott a rendőröket az udvaron várta, akik megállapították, hogy a házban csak egy kiürült gázpalack van.

Az ügyészség a büntetlen előéletű vádlottal szemben fegyházbüntetést és közügyektől eltiltást indítványozott.

Kezdőlap    Bűnügyek    Fel akarta robbantani a saját házát, súlyos ügy lett belőle

robbantás

fenyegetőzés

gázpalack

Szőlő utcai ügy: a DK azonnali válaszokat követel, Rogán Antal kitervelt rágalomhadjáratról beszél

A barátság és a szuverenitás hídja: Orbán Viktor és Robert Fico közös üzenete

Ritka időjárási jelenség van kialakulóban: drasztikus változás közeleg Magyarországon

Beleállt, de nem győzött: két szettben intézte el Janik Sinner Marozsán Fábiánt Pekingben

Death toll rises to four after Michigan church shooting and arson attack

