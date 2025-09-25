Kiskorú húgát erőszakolhatta meg egy férfi Bőnyben

Az egyik közösségi oldalon látott napvilágot, hogy Bőnyben 12 éves lányt erőszakolhatott meg 29 éves bátyja – íra a kisalfold.hu. A megyei lap úgy tudja, az áldozat a győri kórházban van, műtétre is szükség volt.

A lap megkeresésére a rendőrség a folyamatban lévő nyomozás miatt csak annyit mondott, hogy a kérdéses esettel összefüggésben szexuális erőszak bűntette és más bűncselekmény miatt büntetőeljárást indítottak.

Azt írják, az áldozat az egyik győri speciális iskola tanulója, ott jó tanulónak számít. A tragikus eset óta kórházban van, állapota nem kielégítő. Édesanyja vele van.

Ferenczi-Borbély Veronika vármegyei főügyészségi ügyész elmondta: a nyomozás megnehezítésének veszélye miatt, és azért, hogy nehogy megszökjön, kezdeményezték a gyanúsított letartóztatását, egyelőre egy hónapra. Hozzátette, a fiatal férfi nem feladta magát, hanem a tett elkövetése után eltávozott a helyszínről, megpróbált elszökni.