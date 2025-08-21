ARÉNA
Nyitókép: police.hu

Idegenkezűség – holtan találták meg az eltűnt kéthetes csecsemőt

Infostart

Eltűnés miatt indított körözési eljárást a Paksi Rendőrkapitányság augusztus 20-án, mert bejelentést kaptak, hogy nem találnak egy kéthetes kisfiút.

A gyermek keresését a rendőrök a kutatómentőkkel közösen nagy erőkkel kezdték meg. A délutáni órákban Nagydorog határában találták meg a gyermek holttestét. Az elsődleges orvosi vélemény alapján a kisfiú halálát idegenkezűség okozta.

A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóságán tizennegyedik életévét be nem töltött és védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének megalapozott gyanúja miatt indítottak büntetőeljárást.

Az elsődleges nyomozati cselekmények jelenleg is folyamatban vannak – közölte a rendőrség.

