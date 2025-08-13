ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.07
usd:
337.07
bux:
103938.25
2025. augusztus 13. szerda Ipoly
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
office tribunal
Nyitókép: sturti/Getty Images

Vizsgabotrány: készpénzért és szeszért félre nézett a kormánytisztviselő

Infostart

A nyomozó ügyészség az előnyért hivatali kötelességét megszegve bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat 16 személy ellen az Egri Törvényszéken.

A vádirat lényege szerint a Heves Vármegyei Kormányhivatal kormánytisztviselője az egyes külföldi honosságú gépjárművek Magyarországon történő forgalomba helyezésével kapcsolatos hatósági tevékenységével összefüggésben vesztegetési pénzt fogadott el – olvasható a Központi Nyomozó Főügyészség közleményében.

A vizsgabiztos a járművek Magyarországra történő behozatalával és értékesítésével foglalkozó gazdasági társaságok, egyéni vállalkozások képviselőivel személyes jellegű kapcsolatokat alakított ki. Ezen személyek – esetenként a saját ügyfeleiktől pénzt kérve – a vizsgabiztosnak rendszeresen fizettek azért, hogy a hatóság a járművek tekintetében a benyújtott kérelmekben foglaltakkal egyezően rendelkezzen. A jogtalan előnyért – amely a készpénz mellett több esetben szeszes ital is volt – cserébe a kormánytisztviselő eltekintett a vizsgára bocsátott járművek vonatkozásában felmerült hiányosságok szankcionálásától, lehetőséget biztosított az észlelt hibák kijavítására az eljárás alatt, annak félbeszakítása helyett – amely a szolgáltatási díj ismételt megfizetésével járt volna – illetőleg soron kívül vagy alaptalanul állította ki a hatósági szolgáltatás körében szükséges iratokat.

A vizsgabiztos a vádirat szerint több mint harminc esetben szegte meg hivatali kötelezettségét és ezzel több százezer forint jogtalan előnyre tett szert.

A Nemzeti Védelmi Szolgálat feljelentésére indult ügy nyomozása során a hivatalos személynek minősülő kormánytisztviselő jogviszonya időközben megszűnt.

Vádiratában a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség a vizsgabiztos esetében végrehajtandó börtönbüntetést, pénzbüntetést, valamint foglalkozástól és közügyektől eltiltást, továbbá – a bűncselekmények elkövetéséből eredő vagyonra – vagyonelkobzást indítványozott.

Kezdőlap    Bűnügyek    Vizsgabotrány: készpénzért és szeszért félre nézett a kormánytisztviselő

vádemelés

honosítás

gépjármű

hivatali vesztegetés

bűnszövetség

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kaiser Ferenc az Arénában: pénteken még nem lesz tűzszünet

Kaiser Ferenc az Arénában: pénteken még nem lesz tűzszünet
A péntekre várható alaszkai Trump–Putyin csúcstalálkozó előtt az orosz–ukrán háború állását, kimenetelét, a békekötés esélyeit elemezte Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense az InfoRádió Aréna című műsorában. Kiderült, meddig van esélyük az ukránoknak megállítani az orosz betörést, minek kell még történnie egy tűzszünet előtt és miért nem kötik Moszkvát tetteiben a támogatói.
 

Volodimir Zelenszkijt Berlinbe várják, megvannak a nagy egyeztetés résztvevői

Donald Trump az alaszkai csúcs előtt még ma tárgyal az ukrán elnökkel

„Miért éppen Alaszka?” – érdekességek a Trump–Putyin-csúcs helyszínválasztásáról

Elemző a Putyin–Trump találkozóról: most nagyon kedvező a csillagállás, de messze vagyunk még a békétől

Kerülje az M5-ösöt, ha teheti

Kerülje az M5-ösöt, ha teheti

Összeütközött egy kamion és egy kisteherautó az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Örkény előtt, ezért a torlódás már majdnem 10 kilométeres – közölte az Útinform szerda délelőtt.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Háború vagy béke? Mit hozhat az alaszkai csúcs? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Kit kényszeríthet tűzszünetre Donald Trump? Deák András György, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.13. szerda, 18:00
Velkey György
a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórházának főigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A felszínen csak egy kisebb balhénak tűnk, de valójában ez határozhatja meg a feltörekvő nagyhatalom jövőjét

A felszínen csak egy kisebb balhénak tűnk, de valójában ez határozhatja meg a feltörekvő nagyhatalom jövőjét

Kínában visszatérő gondként bukkannak elő a hadsereg közelében a korrupciós vádak. A rendszer zárt természete miatt szinte alig lehet tudni ezekről valamit, viszont feltűnővé vált, hogy immáron évek óta leküzdhetetlen sötét sárkányként kering mindez Peking körül, ráadásul a helyzet mintha csak egyre rosszabb lenne. A csendes eljárások hátterében viszont sokkal komolyabb stratégiai döntések sorozatáról van szó, amelyek a teljes elitet és végső soron Kína jövőjét is gyökeresen befolyásolhatják.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Diákmunka 2025: létezik otthonról végezhető diákmunka? Ennyi a home office diákmunka órabér

Diákmunka 2025: létezik otthonról végezhető diákmunka? Ennyi a home office diákmunka órabér

Otthonról végezhető diákmunka 2025: milyen home office diákmunka, avagy online diákmunka lehetőségek vannak és mennyi a home office diákmunka órabér 2025-ben?

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky lands in Berlin for calls with European leaders and Trump ahead of US-Russia summit

Zelensky lands in Berlin for calls with European leaders and Trump ahead of US-Russia summit

It comes as the White House says Friday's meeting with Russian President Putin in Alaska will be a "listening exercise" for Trump.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 13. 11:25
Lecsaptak a Vadkerti-tó jómadaraira, vannak azért tanulságok a strandolók számára is
2025. augusztus 13. 09:28
Kész termékpalettát próbált teríteni - csak épp NAV-osoknak
×
×
×
×