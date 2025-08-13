Vizsgabotrány: készpénzért és szeszért félre nézett a kormánytisztviselő

A vádirat lényege szerint a Heves Vármegyei Kormányhivatal kormánytisztviselője az egyes külföldi honosságú gépjárművek Magyarországon történő forgalomba helyezésével kapcsolatos hatósági tevékenységével összefüggésben vesztegetési pénzt fogadott el – olvasható a Központi Nyomozó Főügyészség közleményében.

A vizsgabiztos a járművek Magyarországra történő behozatalával és értékesítésével foglalkozó gazdasági társaságok, egyéni vállalkozások képviselőivel személyes jellegű kapcsolatokat alakított ki. Ezen személyek – esetenként a saját ügyfeleiktől pénzt kérve – a vizsgabiztosnak rendszeresen fizettek azért, hogy a hatóság a járművek tekintetében a benyújtott kérelmekben foglaltakkal egyezően rendelkezzen. A jogtalan előnyért – amely a készpénz mellett több esetben szeszes ital is volt – cserébe a kormánytisztviselő eltekintett a vizsgára bocsátott járművek vonatkozásában felmerült hiányosságok szankcionálásától, lehetőséget biztosított az észlelt hibák kijavítására az eljárás alatt, annak félbeszakítása helyett – amely a szolgáltatási díj ismételt megfizetésével járt volna – illetőleg soron kívül vagy alaptalanul állította ki a hatósági szolgáltatás körében szükséges iratokat.

A vizsgabiztos a vádirat szerint több mint harminc esetben szegte meg hivatali kötelezettségét és ezzel több százezer forint jogtalan előnyre tett szert.

A Nemzeti Védelmi Szolgálat feljelentésére indult ügy nyomozása során a hivatalos személynek minősülő kormánytisztviselő jogviszonya időközben megszűnt.

Vádiratában a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség a vizsgabiztos esetében végrehajtandó börtönbüntetést, pénzbüntetést, valamint foglalkozástól és közügyektől eltiltást, továbbá – a bűncselekmények elkövetéséből eredő vagyonra – vagyonelkobzást indítványozott.