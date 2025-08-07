ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
397.46
usd:
340.35
bux:
102151.38
2025. augusztus 7. csütörtök Ibolya
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
fotó: AI
Nyitókép: AI

Előkapta a szerszámát egy autós Csepelen, elfogta a rendőrség

Infostart

A csepeli rendőrök néhány nap alatt elkapták azt a garázda autóst, akit felvettek egy fedélzeti kamerával.

A Budapesti Autósok Közössége augusztus 4-én osztott meg egy fedélzeti kamerás felvételt, amelyen az látható, amint két sofőr kiszáll az autóból, majd az egyikük egy kalapáccsal fenyegető mozdulatokat tesz a másik felé.

A rendőrség a felvétel alapján eljárást indított, hivatalosan bekérte az eredeti felvételeket, majd néhány napon belül azonosította a két járművezetőt - írja a rendőrség.

Az adatok szerint a két férfi augusztus 2-án Csepelen egy közlekedési konfliktust követően álltak meg az úton, majd amikor kiszálltak a kocsijukból, a 28 éves sofőr elővett egy kalapácsot és fenyegető mozdulatokat tett a másik felé.

Az eset során nem sérült meg egyikük sem.

A nyomozók felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki a 28 éves, kalapáccsal hadonászó férfit. Az eljárás során az is kiderült, hogy korábban visszavonták a vezetői engedélyét közlekedési szabálysértések miatt, az általa vezetett autót kivonták a forgalomból, valamint a gépkocsi műszaki érvényességgel, biztosítással sem rendelkezett.

Fotónk illusztráció, az AI-al készült.

Kezdőlap    Bűnügyek    Előkapta a szerszámát egy autós Csepelen, elfogta a rendőrség

rendőrség

csepel

kalapács

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Belendült az Epstein-ügy vizsgálata, Bill Clintont is beidézték

Belendült az Epstein-ügy vizsgálata, Bill Clintont is beidézték

Nyolc volt igazságügyminiszter mellett Bill és Hillary Clintont is beidézték az Epstein-ügy kongresszusi vizsgálatában – az amerikai képviselőház republikánus többsége új lendületet adott a pedofíliával és emberkereskedelemmel vádolt milliárdos, valamint befolyásos kapcsolatai feltárásának.
Sayfo Omar: csapdába került Benjamin Netanjahu

Sayfo Omar: csapdába került Benjamin Netanjahu

A nyugati államokban, valamint az Izraellel már békét kötött arab országokban egyre erősebben sürgetik az elhúzódó izraeli-palesztin konfliktus lezárását. Ám Benjamin Netanjahu a koalíciós partnerei miatt nem tudja még leállítani a gázai hadjáratot – nyilatkozta az InfoRádiónak Sayfo Omar Közel-Kelet-szakértő.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Elektromos és hidrogénes jövő plug-in hibrid átmenettel? Szécsényi Gábor, Inforádió, Aréna
Miért ugrotta át a McLaren a Ferrarit és a Red Bullt? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.07. csütörtök, 18:00
Tóth Tamás
a HungaroMet és az MTVA meteorológusa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Jöhet a nagy fellendülés a magyar lakásépítési piacon

Jöhet a nagy fellendülés a magyar lakásépítési piacon

Az első fél évben 5129 új lakás épült Magyarországon, ami 15%-kal elmarad az egy évvel korábbitól, ugyanakkor a kiadott építési engedélyek száma 43%-kal ugrott meg – derül ki a KSH nemrég közölt adataiból. Mindez azt jelenti, hogy az elkészült lakások száma továbbra is visszafogott, ugyanakkor az építési engedélyek növekedése már erős aktivitást vetít előre. Ezt pedig várhatóan csak tovább fogja fűteni a kormány szeptemberben induló Otthon Start programja, mely 3%-os kedvezményes kamatozású hitelt biztosít építésre is – mutat rá friss elemzésében az OTP Ingatlanpont.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Úgy vinnék a lakásokat a magyarok, mintha nem lenne holnap: indulhat a sorbanállás a hitelekért?

Úgy vinnék a lakásokat a magyarok, mintha nem lenne holnap: indulhat a sorbanállás a hitelekért?

A kereslet ugyan megugrott, az árak egyelőre nem álltak komoly növekedési pályára az Otthon Start bejelentése és a részletek megismerése után

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump's sweeping new tariffs take effect against dozens of countries

Trump's sweeping new tariffs take effect against dozens of countries

The president also hits India with a 50% tariff and threatened a 100% levy on foreign-made semiconductors.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 7. 03:33
Egymás mellé állt két autó, máris lecsaptak a rendőrök
2025. augusztus 6. 19:01
Haragosára gyújtotta annak autóját
×
×
×
×