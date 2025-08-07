Előkapta a szerszámát egy autós Csepelen, elfogta a rendőrség

A Budapesti Autósok Közössége augusztus 4-én osztott meg egy fedélzeti kamerás felvételt, amelyen az látható, amint két sofőr kiszáll az autóból, majd az egyikük egy kalapáccsal fenyegető mozdulatokat tesz a másik felé.

A rendőrség a felvétel alapján eljárást indított, hivatalosan bekérte az eredeti felvételeket, majd néhány napon belül azonosította a két járművezetőt - írja a rendőrség.

Az adatok szerint a két férfi augusztus 2-án Csepelen egy közlekedési konfliktust követően álltak meg az úton, majd amikor kiszálltak a kocsijukból, a 28 éves sofőr elővett egy kalapácsot és fenyegető mozdulatokat tett a másik felé.

Az eset során nem sérült meg egyikük sem.

A nyomozók felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki a 28 éves, kalapáccsal hadonászó férfit. Az eljárás során az is kiderült, hogy korábban visszavonták a vezetői engedélyét közlekedési szabálysértések miatt, az általa vezetett autót kivonták a forgalomból, valamint a gépkocsi műszaki érvényességgel, biztosítással sem rendelkezett.

Fotónk illusztráció, az AI-al készült.