Titkolják az ukrajnai anya elől gyermeke szörnyű halálát

A kisfiú keresésében több mint százan vettek részt: a helyi lakók mellett kutyák, drónok és hőkamerák bevetésével kutattak utána. A gyanú azután terelődött a közeli tóra, hogy megtalálták a gyermek papucsait. A rendőrség és a kutató-mentők végül szonártechnika segítségével, a parttól nem messze, egy horgászhely közelében találtak rá a kisfiú holttestére – számolt be az RTL Hiradója.

A fájdalmas eseményekről az édesapa beszélt az RTL Híradónak: a történtek annyira megviselték, hogy feleségének – akit óvni próbált a hírrel – még nem merték elmondani a tragédiát.

Az asszony jelenleg úgy tudja, hogy gyermekét megtalálták és a bátyja gondoskodik róla.

Az apa jelezte, hogy szerinte bizonyos körülmények gyanúra adhatnak okot a gyermek halálával kapcsolatban, ezért várja a boncolás eredményét.

A rendőrség tájékoztatása szerint a vizsgálat folyamatban van, azonban jelenleg nem merült fel bűncselekményre utaló jel.