Helikopterrel mentették ki Mollyt, aki egy hetet várt gazdájára egy szigeten

A kutyus március 24-én tűnt el, amikor gazdája, egy túra során 55 métert zuhant. Jessica Johnston súlyosan megsérült, és helikopterrel mentették ki, de a kutyájának nyoma veszett – számol be a nem mindennapi esetről a Guardian. Johnston szerencsés volt, amiért a víz felfogta az esést, felhasadt a könyöke, és tetőtől talpig tele volt zúzódásokkal.

Egy hét után találtak rá a kutyájára, miután lakossági adományokból finanszíroztak egy volt helikopterpilótákból álló önkéntes csapatot, hogy kutatást indítsanak a vadonban. Nyolc órán belül 11 500 dollárt gyűjtöttek össze ismeretlenektől Új-Zéland-szerte, így le tudták zárni az adományozást.

A mentésről videó is készült. A nagy viszontlátás után Molly gazdája el is pityeredett.