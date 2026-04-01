2026. április 6. hétfő Bíborka, Vilmos
Frontálisan ütközött két személyautó a 82-es főút 67-es kilométerénél, Győrújbarát térségében. Mire a győri hivatásos tűzoltók kiérkeztek, a mentők két embert kiemeltek az egyik kocsiból. A másik autóban csak a sofőr utazott, ki tudott szállni a járműből. A tűzoltók áramtalanították a balesetet szenvedett gépjárműveket. A mentők három embert könnyű sérüléseik miatt kórházba szállítottak.
Nyitókép: Katasztrófavédelem/BM

Rossz ötlet így rendőrautót előzni

Infostart

Közúti szabálytalanság miatt intézkedtek a rendőrök a 82-es főúton, miután egy furgon sofőrje figyelmen kívül hagyta a záróvonalat. A szabálytalankodó járművezető balszerencséjére éppen egy megkülönböztető jelzés nélküli rendőrautót előzött meg nagy sebességgel.

A Rendészeti Államtitkárság tájékoztatása szerint az eset Zirc térségében történt, ahol a furgon vezetője lendületből kezdett előzésbe. A manővert tiltó jelzés ellenére hajtotta végre, ráadásul pont a hatóság civil járőrautója mellett haladt el, így a rendőröknek azonnal lehetőségük nyílt az intézkedésre.

Bár a pontos bírság összegét nem hozták nyilvánosságra, a sofőr ellen szabálysértési eljárás indult.

A 82-es főút a Dunántúl egyik legveszélyesebb útszakaszának számít, különösen a Győr és Veszprém közötti, Bakonyon átívelő szakasza. A statisztikák szerint a szerpentines vonalvezetés és a gyakori útburkolati hibák miatt itt az átlagosnál magasabb a súlyos kimenetelű balesetek kockázata.

Januárban frontálisan ütközött két személyautó a 82-es főút 67-es kilométerénél, Győrújbarát térségében. (Címlapi képünk is ekkor készült.) Mire a győri hivatásos tűzoltók kiérkeztek, a mentők két embert kiemeltek az egyik kocsiból. A másik autóban csak a sofőr utazott, ki tudott szállni a járműből. A mentők három embert könnyű sérüléseik miatt kórházba szállítottak.

A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság adatai alapján a balesetek legfőbb kiváltó oka ezen az úton a relatív gyorshajtás és a szabálytalan előzés, ezért a hatóságok kiemelt figyelmet fordítanak a terület ellenőrzésére.

Védelmi Tanács: katonai védelem alá helyezik a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszát

Védelmi Tanács: katonai védelem alá helyezik a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszát

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint „terrortámadást készítettek elő a Török Áramlat vezetékkel szemben”. A Védelmi Tanács vasárnapi ülésén Orbán Viktor miniszterelnök elrendelte, hogy a Török Áramlat magyarországi szakaszát katonai védelem alá kell helyezni a szerb határtól a szlovák határig.
 

Amerikai gyártmányú lehet a Török Áramlat gázvezetéknél talált robbanószer a szerbek szerint

Az ukrán kormány reagált a Török Áramlat gázvezeték elleni szerbiai szabotázsakció ügyére

„Szabotázsakció” – Orbán Viktor videót tett ki a szerbiai gázvezeték ügyéről

Török Áramlat gázvezeték: szabotázs gyanújával nyomoz a szerb ügyészség Magyarkanizsán

Robbanószerek a szerb–magyar gázvezetéknél: Orbán Viktor rendkívüli védelmi tanácsülést hívott össze vasárnap délutánra

Súlyos balhé Magyarkanizsán, utakat zártak le, a hadsereget is bevetették

Húsvét, feltámadás: Hogyan lehet ma elcsendesedni? Makláry Ákos, Inforádió, Aréna
Ez nem kampány, ez egy Monty Python-film! Toroczkai László, Inforádió, Aréna
Belegebed Magyarország a stabilitásba. Dobrev Klára, Inforádió, Aréna
 
Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra - Percről percre az ukrajnai háborúról vasárnap

Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra - Percről percre az ukrajnai háborúról vasárnap

Az ukrajnai háború a húsvéti ünnepek idején sem csillapodik: hajnalban újabb orosz drón- és rakétacsapások érték Odesszát, amelyek több halálos áldozatot követeltek. Válaszul Ukrajna az orosz bevételek szempontjából kulcsfontosságú Lukoil-olajfinomítókat vette célba, annak ellenére, hogy nem megerősített információk szerint több nyugati nagyhatalom – köztük az Egyesült Államok – arra kérte Kijevet, hogy a Hormuzi-szoros körüli energiaválság miatt függessze fel az orosz energetikai infrastruktúrát célzó támadásokat. Tudósításunk az ukrajnai háború legfrissebb fejleményeiről.

Hidegzuhany érkezik húsvét után Magyarországra: kegyetlen fordulatot vesz az időjárás, visszatérnek a fagyok

Hidegzuhany érkezik húsvét után Magyarországra: kegyetlen fordulatot vesz az időjárás, visszatérnek a fagyok

Húsvéthétfőn erős széllel hidegfront érkezik és lehűlés kezdődik, a hőmérséklet csúcsértéke a hét közepén már csak 10 és 15 Celsius-fok között alakul.

Trump issues expletive-laden threat to Iran over Hormuz Strait blockage

Trump issues expletive-laden threat to Iran over Hormuz Strait blockage

The US president says he will destroy Iranian power plants and bridges if the vital waterway is not reopened.

2026. április 4. 19:59
Meghalt a tinédzser, akit a héten gázolt el a HÉV
2026. április 4. 14:26
Menteni kellett az ápoltakat, tömegkatasztrófa fenyegetett Tatabányán
