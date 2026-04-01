Rossz ötlet így rendőrautót előzni

A Rendészeti Államtitkárság tájékoztatása szerint az eset Zirc térségében történt, ahol a furgon vezetője lendületből kezdett előzésbe. A manővert tiltó jelzés ellenére hajtotta végre, ráadásul pont a hatóság civil járőrautója mellett haladt el, így a rendőröknek azonnal lehetőségük nyílt az intézkedésre.

Bár a pontos bírság összegét nem hozták nyilvánosságra, a sofőr ellen szabálysértési eljárás indult.

A 82-es főút a Dunántúl egyik legveszélyesebb útszakaszának számít, különösen a Győr és Veszprém közötti, Bakonyon átívelő szakasza. A statisztikák szerint a szerpentines vonalvezetés és a gyakori útburkolati hibák miatt itt az átlagosnál magasabb a súlyos kimenetelű balesetek kockázata.

Januárban frontálisan ütközött két személyautó a 82-es főút 67-es kilométerénél, Győrújbarát térségében. (Címlapi képünk is ekkor készült.) Mire a győri hivatásos tűzoltók kiérkeztek, a mentők két embert kiemeltek az egyik kocsiból. A másik autóban csak a sofőr utazott, ki tudott szállni a járműből. A mentők három embert könnyű sérüléseik miatt kórházba szállítottak.

A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság adatai alapján a balesetek legfőbb kiváltó oka ezen az úton a relatív gyorshajtás és a szabálytalan előzés, ezért a hatóságok kiemelt figyelmet fordítanak a terület ellenőrzésére.