2025. november 16. vasárnap Ödön
tűz lángok
Nyitókép: Pixabay

Szörnyű tűzhalál Komlón

Infostart / MTI

Meghalt egy idős férfi egy komlói társasházban történt lakástűzben vasárnap hajnalban - tájékoztatott a katasztrófavédelem helyettes szóvivője.

Dóka Imre közölte, egy első emeleti lakás húsz négyzetméteres helyiségében csaptak fel a lángok, a tűz átterjedt az erkélyre is, ahol felhalmozott lomok égtek.

Hozzátette, a tűzoltók hamar megfékezték a lángokat, de az ingatlanban tartózkodó idős férfi életét a gyors beavatkozás ellenére sem lehetett megmenteni. A tűz keletkezési okát és körülményeit tűzvizsgálati eljárás fogja feltárni.

A szóvivő emlékeztetett, az otthonokban lévő felesleges tárgyak és lomok tűzveszélyesek, és a menekülést is nehezítik.

