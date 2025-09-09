Korszakos pletyka igazolódott be a belga királyi családról

Nyilvánosan elismerte Lőrinc belga herceg - Fülöp király öccse -, hogy ő az apja a 25 éves, házasságon kívül született Clément Vandenkerckhove-nak. A herceg által a Belga hírügynökséghez eljuttatott keddi közlemény egy régen keringő pletykát erősít meg.

A 61 éves Lőrinc, Albert volt belga király és Paola királyné harmadik, legfiatalabb gyermeke, Fülöp király és Asztrid hercegnő öccse. Közvetlen és gyakran szokatlan megnyilvánulásai miatt a királyi család "fekete bárányának" tartják.

A herceg 2003-ban vette feleségül a brit származású Claire Coombs földmérőt, akitől három gyermeke született: Louise, valamint a 2005-ben világra jött ikrei, Nicolas és Aymeric. A házaspár az elmúlt években felmerült válsághírek ellenére továbbra is együtt él.

Hosszú ideje keringtek találgatások arról, hogy Lőrincnek gyermeke született Wendy van Wanten színésznőtől és énekesnőtől - polgári nevén Iris Vandenkerckhove-tól. Fiukat, Clément-t eddig hivatalosan nem ismerte el apja, a mostani bejelentés azonban pontot tett a találgatások végére.

Lőrinc apja, Albert király is egy hosszú bírósági eljárás után ismerte el 2020-ban törvénytelen lányát, Delphine hercegnőt. Sem Delphine, sem Clément elismerése nem érinti a trónöröklési rendet.

A királyi palota az ügyben nem kívánt nyilatkozni.