A Fidesz a bíróságra ment a parlamenti képviselők mandátumának időkorlátja miatt

A Fidesz a Strasbourgi Emberi Jogi Bírósághoz fordult a parlamenti képviselők mandátumának 12 évben történő korlátozása miatt - közölte az ellenzéki párt frakcióvezetője szombaton.

A fideszes politikus arról írt, hogy vannak olyan pártok, akik választási küzdelemben akarnak politikai sikereket elérni és vannak, akik ki akarják zárni a politikai ellenfeleiket a küzdelemből.

Szerinte a Tisza Párt ez utóbbi kategóriába tartozik. Felidézte a tizenhetedik alaptörvény-módosítást, amely közlése szerint visszamenőleges hatállyal 12 éves mandátumkorlátozást vezet be a parlamenti képviselők számára.

Kiemelte: ez azzal is jár, hogy ők a parlamenti képviselőség mellett csaknem harminc, egyéb pozícióból is ki vannak zárva.

A magyar emberek eddig is el tudták dönteni, kit akarnak a parlamentben látni és kit nem. Eddig is el tudták dönteni, kire akarnak szavazni és kire nem. Ezt a képességüket 2026 után sem veszítették el - mondta Bóka János, hozzátéve: ezért a mandátumkorlátozás szükségtelen és aránytalan.

A Fidesz frakcióvezetője szerint

ez a szabály korlátozza a politikai jogait mind a jelölteknek, mind a választóknak.

Az Országgyűlés július 13-án fogadta el az alaptörvény tizenhetedik módosítását, amely egyebek mellett bevezette az országgyűlési képviselői mandátum 12 éves (vagy 3 ciklusos) időkorlátját, így a jövőben nem választható képviselőnek az, aki legalább 12 évig már betöltött ilyen tisztséget, vagy akit legalább 3 választáson országgyűlési képviselővé választottak.