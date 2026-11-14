ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.47
usd:
330.63
bux:
146155.68
2026. november 14. szombat Aliz
24 óra Ügynökakták Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Bóka János, a Fidesz frakcióvezetõje reagál Magyar Péter miniszterelnök napirend elõtti felszólalására az Országgyûlés plenáris ülésén 2026. november 2-án.
Nyitókép: MTI Fotószerkesztõség/Bruzák Noémi

A Fidesz a bíróságra ment a parlamenti képviselők mandátumának időkorlátja miatt

Infostart

Ne a Tisza döntse el, kik indulhatnak a választáson - fogalmazott Bóka János a Facebook-oldalára feltöltött videóban.

A Fidesz a Strasbourgi Emberi Jogi Bírósághoz fordult a parlamenti képviselők mandátumának 12 évben történő korlátozása miatt - közölte az ellenzéki párt frakcióvezetője szombaton.

A fideszes politikus arról írt, hogy vannak olyan pártok, akik választási küzdelemben akarnak politikai sikereket elérni és vannak, akik ki akarják zárni a politikai ellenfeleiket a küzdelemből.

Szerinte a Tisza Párt ez utóbbi kategóriába tartozik. Felidézte a tizenhetedik alaptörvény-módosítást, amely közlése szerint visszamenőleges hatállyal 12 éves mandátumkorlátozást vezet be a parlamenti képviselők számára.

Kiemelte: ez azzal is jár, hogy ők a parlamenti képviselőség mellett csaknem harminc, egyéb pozícióból is ki vannak zárva.

A magyar emberek eddig is el tudták dönteni, kit akarnak a parlamentben látni és kit nem. Eddig is el tudták dönteni, kire akarnak szavazni és kire nem. Ezt a képességüket 2026 után sem veszítették el - mondta Bóka János, hozzátéve: ezért a mandátumkorlátozás szükségtelen és aránytalan.

A Fidesz frakcióvezetője szerint

ez a szabály korlátozza a politikai jogait mind a jelölteknek, mind a választóknak.

Az Országgyűlés július 13-án fogadta el az alaptörvény tizenhetedik módosítását, amely egyebek mellett bevezette az országgyűlési képviselői mandátum 12 éves (vagy 3 ciklusos) időkorlátját, így a jövőben nem választható képviselőnek az, aki legalább 12 évig már betöltött ilyen tisztséget, vagy akit legalább 3 választáson országgyűlési képviselővé választottak.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    A Fidesz a bíróságra ment a parlamenti képviselők mandátumának időkorlátja miatt

bíróság

fidesz

bóka jános

mandátumkorlátozás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Száraz november: miért nem mindegy, hogy mit iszunk? Zacher Gábor, Inforádió, Aréna
Lesz-e béke Lengyelországban a krakkói vérengzés után? Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Európa lángokban: miért most mennek utcára az emberek? Tálas Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.11.16. hétfő, 18:00
Csizmadia Ervin
a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Dani Rodrik: az AI elhozhatja a pusztulást?

Dani Rodrik: az AI elhozhatja a pusztulást?

A mesterséges intelligenciára adott reakcióink a gyász öt szakaszát idézik, a tagadástól a haragon, az alkudozáson és a depresszión át egészen az elfogadásig. Dani Rodrik, a Harvard Egyetem professzora sokáig abban bízott, hogy az ítélőképesség, az ízlés és a képzelet az ember kiváltsága marad, ám az AI váratlan kreativitása és éleslátása kijózanította. Szerinte csak akkor kerülhetjük el a szellemi elsorvadást, ha időben korlátok közé szorítjuk a technológiát.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Amerika és Kína mellett India is óriásit léphet előre 2040-ben, mutatjuk, hol lesz Magyarország helye

Amerika és Kína mellett India is óriásit léphet előre 2040-ben, mutatjuk, hol lesz Magyarország helye

Alaposan átalakulhat a világgazdasági erősorrend a következő másfél évtizedben.

BBC
Business Sport Travel Science
US has floated Ukraine ceding Donbas for Nato membership, Zelensky says

US has floated Ukraine ceding Donbas for Nato membership, Zelensky says

The Ukrainian president says US envoys touted the exchange as part of efforts to end the war with Russia.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. november 14. 15:10
Hortobágyi természetkárosítás miatt tett feljelentés a térség képviselője
2026. november 14. 14:00
Balatoni nagykört ment a Számvevőszék
×
×