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A mesterséges intelligencia digitális illusztrációja egy processzor felett lebegő világító aggyal.
Nyitókép: Unsplash

GKI: egyre jobban bíznak a cégek a mesterséges intelligenciában, de van egy probléma

Infostart / MTI

Erősödött a vállalatok mesterséges intelligenciába (MI) vetett bizalma, ugyanakkor a cégek háromnegyede továbbra sem rendelkezik a technológia használatára vonatkozó belső szabályozással – derül ki a GKI Gazdaságkutató Zrt. 2026-os felméréséből.

A kutatás szerint az MI által generált tartalmak megbízhatóságát mérő, mínusz 100 és plusz 100 pont közötti egyenlegindex a 2025-ös mínusz 14,7 pontról 2026-ra mínusz 0,7 pontra emelkedett. Azoknak a vállalatoknak az aránya, amelyek egyáltalán nem bíznak a mesterséges intelligenciában, 15 százalékról 4 százalékra csökkent, miközben a technológia által generált tartalmakat megbízhatónak ítélő cégeké 20 százalékról 28 százalékra nőtt.

A vállalatméret szerinti bontás mérsékelt különbségeket mutat: a közép- és nagyvállalatok valamivel kedvezőbben ítélik meg az MI által előállított tartalmak megbízhatóságát, mint a kisebb cégek.

Az ágazatok közül az építőiparban volt a legjelentősebb a javulás. Az egyenlegindex a 2025-ös mínusz 28,8 pontról plusz 5,6 pontra emelkedett. A kereskedelemben mínusz 12,1 pontról plusz 2,5 pontra, az iparban pedig mínusz 21,4 pontról mínusz 6,5 pontra javult a mutató. Az adatok alapján mindhárom ágazatban mérséklődtek az MI-tartalmak megbízhatóságával kapcsolatos fenntartások.

A technológia használatának belső szabályozása ugyanakkor továbbra sem általános gyakorlat a vállalatoknál. A GKI felmérése szerint a cégek negyede rendelkezik mesterséges intelligenciára vonatkozó belső szabályozással, míg háromnegyedüknek nincs ilyen keretrendszere.

A vállalatméret itt is meghatározó: a mikrovállalatok 18 százaléka, a kisvállalatok 24 százaléka, a közép- és nagyvállalatoknak pedig 31 százaléka számolt be MI-re vonatkozó belső szabályozásról. Szektorszintű bontásban mindhárom vizsgált ágazatban növekedést mértek. A legnagyobb változás az építőiparban történt, ahol a mutató 0-ról 42 százalékra nőtt. A kereskedelemben 19 százalékról 30 százalékra emelkedett a belső szabályozással rendelkező cégek aránya.

A GKI értékelése szerint az eredmények az MI vállalati megítélésének fokozatos javulását jelzik. Miközben erősödik a technológia megbízhatóságába vetett bizalom, egyre inkább megjelenik a tudatosabb alkalmazás igénye is. A belső szabályozások azonban még nem váltak általánossá, ami arra utal, hogy a vállalatok technológiai nyitottsága egyelőre nem minden esetben jár együtt a használat intézményesített kereteinek kialakításával – közölte a gazdaságkutató.

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Kezdőlap    Belföld    GKI: egyre jobban bíznak a cégek a mesterséges intelligenciában, de van egy probléma

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