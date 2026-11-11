Akkora vihar közelít, hogy bezárták az iskolákat Portugáliában

A Charles nevű vihar érkezése előtt az utcák nagyrészt elnéptelenedtek, miután a kormány arra szólította fel az embereket, hogy maradjanak otthon, mivel heves esőzések és viharos tenger várható a partokon, akár óránkénti 140 kilométeres sebességű széllökésekkel.

Ez az első alkalom, hogy Portugália mintegy 8 ezer iskolájában elmaradt a tanítás viharjelzés miatt.

Lisszabonban egyes utcákat már elöntött a víz az eldugult csatornák miatt. Egy országos szupermarketlánc bezárta üzleteit, míg a mintegy 70 ezer résztvevőt vonzó, a fővárosban megrendezett nemzetközi technológiai konferencia lemondta a szerdai programokat.

Januárban az ország jobbközép kormányát heves bírálatok érték a gyenge reagálás miatt, amikor a Kristin nevű vihar lecsapott Portugália középső részére, kidöntve több ezer fát és jelentős anyagi károkat okozva.

A vihar várhatóan szerda délután és este éri el teljes erővel az Atlanti-óceán partvidékét, délnyugat felől érkezve, miután kedden óránként 130 kilométeres sebességű szél csapott le Madeira szigetére.