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A Charles névre keresztelt vihar okozta árvízben álló autók Lisszabonban 2026. november 11-én. A vihar miatt a hatóságok elrendelték az iskolák és a nem létfontosságú közszolgáltatások bezárását.
Nyitókép: MTI/EPA/LUSA/Tiago Petinga

Akkora vihar közelít, hogy bezárták az iskolákat Portugáliában

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Portugáliában egy nagy erejű atlanti vihar közeledtére szerdán bezárták az iskolákat, felfüggesztették a nem alapvető közszolgáltatásokat.

A Charles nevű vihar érkezése előtt az utcák nagyrészt elnéptelenedtek, miután a kormány arra szólította fel az embereket, hogy maradjanak otthon, mivel heves esőzések és viharos tenger várható a partokon, akár óránkénti 140 kilométeres sebességű széllökésekkel.

Ez az első alkalom, hogy Portugália mintegy 8 ezer iskolájában elmaradt a tanítás viharjelzés miatt.

Lisszabonban egyes utcákat már elöntött a víz az eldugult csatornák miatt. Egy országos szupermarketlánc bezárta üzleteit, míg a mintegy 70 ezer résztvevőt vonzó, a fővárosban megrendezett nemzetközi technológiai konferencia lemondta a szerdai programokat.

Januárban az ország jobbközép kormányát heves bírálatok érték a gyenge reagálás miatt, amikor a Kristin nevű vihar lecsapott Portugália középső részére, kidöntve több ezer fát és jelentős anyagi károkat okozva.

A vihar várhatóan szerda délután és este éri el teljes erővel az Atlanti-óceán partvidékét, délnyugat felől érkezve, miután kedden óránként 130 kilométeres sebességű szél csapott le Madeira szigetére.

Lisszabon, 2026. november 11. A Charles névre keresztelt vihar okozta árvízben álló autók Lisszabonban 2026. november 11-én. A vihar miatt a hatóságok elrendelték az iskolák és a nem létfontosságú közszolgáltatások bezárását. MTI/EPA/LUSA/Tiago Petinga
A Charles névre keresztelt vihar okozta árvízben álló autók Lisszabonban 2026. november 11-én. A vihar miatt a hatóságok elrendelték az iskolák és a nem létfontosságú közszolgáltatások bezárását. MTI/EPA/LUSA/Tiago Petinga
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