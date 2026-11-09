Nagyon mozgalmas esőzések érkeznek

Hétfő hajnalra az ország nagy részén beborul az ég. Délen és a középső országrészben helyenként kisebb esőre, záporra is számítani lehet.

Nyugatról szakadozik majd a felhőzet, így a Dunántúl lehet a naposabb, míg keleten maradhatnak tartósan borult tájak, arrafelé délelőtt még előfordulhat kisebb csapadék.

Döntően gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás, csupán Sopron környékén élénkülhet meg időnként a déli szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -5 és 0 fok között alakul, de a borult tájakon fagypont feletti, míg a derült északkeleti vidékeken -5 fok alatti minimumok is előfordulhatnak.

A csúcshőmérséklet hétfőn többnyire 8 és 12 fok között várható, de a borult tájakon csupán 5, 7 fok valószínű.