Könnygázt kellett bevetnie a Fradi-szurkolók ellen a magyar rendőrségnek – videó

A Vasas–Ferencváros mérkőzés előtt a ferencvárosi szurkolók a hazai drukkerek stadionba vezető bejáratához mentek, ahol verekedés alakult ki – írta a Nemzti Sport. A szer hatása a stadionba is eljutott, így a lelátón helyet foglaló nézők és a pályán készülődő játékosok is megérezték.

A sportlap tudósítója szerint a ferencvárosi szurkolók a hazai drukkerek stadionba vezető bejáratához mentek, ahol kisebb verekedés alakult ki. A helyszínre érkező rendőrökkel is összetűzésbe kerültek a szurkolók, ezt követően a rendfenntartók könnygázt vetettek be, amellyel igyekeztek feloszlatni a csoportokat.

A könnygáz azonban a stadion területére is bejutott, a szél pedig a lelátóra és a pálya környékére sodorta. A nézők közül sokan tüsszenteni és köhögni kezdtek, a játékosok pedig a mérkőzés előtti köszöntések alatt mezükkel próbálták eltakarni az orrukat, hogy enyhítsék a kellemetlen tüneteket.

A mérkőzést egyébként a Ferencváros nyerte 2–0-ra.

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