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Nyitókép: Nicolò Campo

Könnygázt kellett bevetnie a Fradi-szurkolók ellen a magyar rendőrségnek – videó

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Vasárnap este összecsapás alakult ki a Vasas-stadionnál, a rendőrök könnygázt vetettek be.

A Vasas–Ferencváros mérkőzés előtt a ferencvárosi szurkolók a hazai drukkerek stadionba vezető bejáratához mentek, ahol verekedés alakult ki – írta a Nemzti Sport. A szer hatása a stadionba is eljutott, így a lelátón helyet foglaló nézők és a pályán készülődő játékosok is megérezték.

A sportlap tudósítója szerint a ferencvárosi szurkolók a hazai drukkerek stadionba vezető bejáratához mentek, ahol kisebb verekedés alakult ki. A helyszínre érkező rendőrökkel is összetűzésbe kerültek a szurkolók, ezt követően a rendfenntartók könnygázt vetettek be, amellyel igyekeztek feloszlatni a csoportokat.

A könnygáz azonban a stadion területére is bejutott, a szél pedig a lelátóra és a pálya környékére sodorta. A nézők közül sokan tüsszenteni és köhögni kezdtek, a játékosok pedig a mérkőzés előtti köszöntések alatt mezükkel próbálták eltakarni az orrukat, hogy enyhítsék a kellemetlen tüneteket.

A mérkőzést egyébként a Ferencváros nyerte 2–0-ra.

Nemrég a Fradi-szurkolók egy része Milánóban is botrányt okozott, amikor Mussolinit éltette és LMBTQ-ellenes zászlóval pózolt a dóm előtt, a főtéren. Az esetet Kubatov Gábor FTC-elnök is elítélte. (Nyitóképünkön a milánói balhé)

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Kezdőlap    Belföld    Könnygázt kellett bevetnie a Fradi-szurkolók ellen a magyar rendőrségnek – videó

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