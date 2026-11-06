Veszélyes gyerekjáték: súlyos egészségügyi kockázat miatt hívták vissza

A hatóság mindenkitől azt kéri, hogy amennyiben (akár online, külföldi rendelés útján) megvásárolták a 7320185009364 és 7320185009371 vonalkóddal rendelkező, Rainbow water Deco beads / Water Beads Crystal & Unicorn elnevezésű Vízgyöngy készletet, azt a súlyos balesetek megelőzése érdekében azonnal vegyék el a gyermekektől és tiltsák meg számukra azok használatát.

A közlemény szerint a visszahívás oka, hogy amennyiben a gyermekek lenyelik az apró méretű vízgyöngyöket, azok a szervezet belső folyadékaiból nedvességet szívnak fel és a gyermek testén belül jelentősen megduzzadnak, kitágulnak. Ez a folyamat súlyos, életveszélyes belső szervi elzáródást okozhat, amely azonnali orvosi beavatkozást igényel.

Az érintettek a visszahívott vízgyöngy készlet visszavétele és a vételár rendezése miatt vegyék fel a kapcsolatot a forgalmazóval vagy a gyártó hivatalos online ügyfélszolgálatával.

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