Észrevétlenül „mozdult rá” a kormány az MBH-ra és a 4iG-re

A Telex kiszúrta, hogy a salátatörvény egyes rendelkezései elsősorban az ország második legnagyobb bankját, az MBH-t, annak jelenlegi tulajdonosait, valamint a korábban az Orbán-kormányok csúcsvállalatának számító 4iG Nyrt.-t és annak tulajdonosait célozzák.

A cikk szerint a törvény elfogadása arra utal, hogy a kormány tanult a Lounge- és a Bayer Construct-ügyekből: a 4iG-t és főleg az MBH-t óvatosabban szeretné kezelni. A mostani törvénytől egyik cégnél sem változik meg egyik napról a másikra a helyzet, a kormány viszont olyan eszközöket kap, amelyekkel később beleszólhat a finanszírozásukba vagy akár az irányításukba is – idézi az Economx.

A lap úgy tudja, sem az MBH, sem a 4iG nem tudott előre a változásokról, és a kormány egyik társasággal sem egyeztetett. A 4iG a megkeresésre annyit válaszolt, hogy még elemzi a jogszabályt.

A törvény egyik fontos rendelkezése, hogy jogutód nélkül megszünteti a takarékszövetkezeti szektor összefogására létrehozott Integrált Hitelintézetek Központi Szervezetét (SZHISZ).

A változás az MBH számára azért lehet különösen fontos, mert az SZHISZ megszűnésével a hozzá kapcsolódó kötvények is az államhoz kerülnek, így az azokból eredő követeléseket az MNV kezeli majd – olvasható.

A törvény másik fontos eleme a zártkörű befektetési alapok működését érinti: a jövőben könnyebb lesz az alapkezelő leváltása, ha valamelyik befektető legalább 60 százalékos részesedéssel rendelkezik az alapban; az állam is élhet ezzel a lehetőséggel.

Ez a rendelkezés a 4iG-nél is jelentős lehet. A társaság 38,9 százalékát birtokló IG COM Magántőkealap ugyanis állami pénzből jött létre, a részvényekhez tartozó szavazati jogokat azonban Jászai Gellért alapkezelője gyakorolja.

A tulajdonosi háttér összetett: az egyik befektető mögött az Óbudai Egyetem, mások mögött a Széchenyi Tőkealapok állnak. Emiatt több tulajdonosi szinten keresztül vezethet az út az állami befolyásszerzésig.

A szavazati jogok állami átvételéhez tehát még több jogi lépésre lehet szükség. Ha azonban az állam megszerezné ezek gyakorlását, főszabály szerint vételi ajánlatot kellene tennie a többi részvényesnek. A 4iG részvényeinek árfolyama az év eleje óta 64 százalékkal esett, így az ajánlati ár akár jóval magasabb is lehetne a jelenlegi tőzsdei árfolyamnál. A törvény éppen ez alól a kötelezettség alól adhat felmentést.