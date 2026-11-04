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Két üres óriásplakát-hely egy nagy acélvázon.
Nyitókép: Unsplash

Döntött a kormány: megváltozik az utcák eddig ismert látképe

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Jelentősen beszűkül az óriásplakátok mozgástere, korlátozzák a tetőreklámokat, éjszakánként pedig nem jelenhet meg hirdetés a digitális reklámeszközökön – sőt, a frissen megjelent kormányrendelet a már kint lévő reklámokat sem kíméli.

Kihirdette a közterületi reklámok elhelyezését jelentősen átalakító rendeletet a Tisza-kormány. A november 3-i Magyar Közlönyben megjelent szabályozás a reklámeszközök elhelyezését, fennmaradását és átalakítását egyaránt érinti, így a reklámcégek mellett az érintett ingatlantulajdonosoknak és önkormányzatoknak is feladatot ad – írja a Portfolio.

A lépést a kormány azzal indokolta, hogy a cél a településeken és a kivezető utak mentén kialakult reklámzaj csökkentése. A rendelet azonban a jogszerűtlenül kihelyezett eszközök eltávolításán túl a korábban engedélyezett reklámfelületek számának csökkentését is kifejezetten célul tűzi ki.

Az új szabályok az óriásplakátok, a hátulról megvilágított backlight felületek, a cityboardok és a digitális billboardok elhelyezését meghatározott övezetekhez kötik.

Ilyenek a gazdasági területek, a nagy bevásárlóközpontok és kereskedelmi területek különleges övezetei, valamint bizonyos logisztikai és sportterületek. Az ezekkel közvetlenül határos utak érintett szakaszain is lehetőség marad az elhelyezésre. A rendelet a gyalogos-aluljárókban és a metró területén is megengedi reklámeszközök telepítését.

A felsorolt nagy reklámfelületek meglévő állományának fennmaradását is ezekhez a területi feltételekhez igazítják. Vagyis önmagában az, hogy egy plakát korábban szabályosan került a helyére, nem biztosítja a további használhatóságát.

Új, görgős rendszerrel több hirdetést váltogató rollup óriásplakátot és forgólamellás prizmát egyáltalán nem lehet majd elhelyezni.

A meglévők ugyanakkor a rendeletben megengedett területeken fennmaradhatnak.

Tetőreklámként is csak olyan megoldás helyezhető el,

amely különálló betűkből, számokból vagy grafikai jelekből áll, és a külső körvonalát is ezek az elemek adják. A meglévő tetőreklámként működő óriásplakátok és nagyméretű egyedi reklámeszközök fennmaradását külön feltételekhez kötik.

Ezek csak nagyvárosias lakóterületen, vegyes és gazdasági területeken maradhatnak meg:

  • egy épület tetején legfeljebb két reklámeszköz lehet;
  • magasságuk legfeljebb öt méter lehet;
  • együttes reklámfelületük nem haladhatja meg a 200 négyzetmétert;
  • digitális billboard és digitális nagyméretű egyedi reklámeszköz nem maradhat fenn tetőreklámként.

A homlokzati reklámhálók és reklámponyvák eltávolítását a rendelet indoklása szintén az új szabályozás következményei közé sorolja.

A tűzfalra festett reklám ugyanakkor megengedett marad, az önkormányzat által meghatározható településképi követelmények mellett.

A digitális reklámeszközökön sem jelenhetnek meg hirdetések este 10 és reggel 6 között. Ugyanebben az időszakban a hanghatással működő reklámeszközök hangszórója sem üzemelhet. A digitális felületeket környezeti fényérzékelővel és automatikus fényerő-szabályozással kell ellátni. Nappal legfeljebb 6000, naplemente és este tíz között, illetve reggel hat és napfelkelte között legfeljebb 1500 kandela/négyzetméter fénysűrűség engedélyezett.

A reklámeszköz mozgótartalmat nem jeleníthet meg, a digitális felületen pedig egy rögzített képnek legalább tíz másodpercig változatlanul kell látszania. A statikus képek közötti korlátozott vizuális átmenetre külön kivételt határoztak meg.

A rendelkezés november 11-én lép hatályba, ettől különkell kezelni a meglévő reklámeszközök rendezésének határidejét.

A korábban elfogadott törvényi rendelkezés szerint az országos és helyi követelményeknek nem megfelelő reklámeszközöket tulajdonosaiknak saját költségükön, legkésőbb 2026. december 31-ig el kell távolítaniuk. Ha egy eszköz átalakítással vagy korszerűsítéssel megfelelővé tehető, a településképi bejelentési eljárást kell év végéig kezdeményezni.

A szabályozás előkészítését már korábban szakmai vita kísérte. A Magyar Reklámszövetség közterületi tagozata szeptemberi állásfoglalásában támogatta a reklámzaj csökkentését és a jogszerűtlen felületek felszámolását, a tervezet akkori formáját azonban elutasította. A szervezet szerint a jogszerűen telepített állomány átalakításához legalább hároméves átmenetre lenne szükség, a nagyobb beruházási értékű digitális és backlight eszközöknél pedig legalább öt évet tartott indokoltnak. Megismételt gazdasági és versenyhatás-vizsgálatot is kért.

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