ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.19
usd:
325.34
bux:
145330.02
2026. november 2. hétfő Achilles
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy budapesti építkezésen talált robbanótestek.
Nyitókép: MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred/Facebook

Rengeteg robbanótest egy budapesti telken, bejelzett a tűzszerész okosórája

Infostart / MTI

Újabb 244, második világháborús robbanótest került elő a XVIII. kerületben, az Üllői út 404. alatti építkezésen – közölte a Magyar Honvédség 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred a Facebook-oldalán hétfőn.

Azt írták, múlt héten pénteken újabb jelentős mennyiségű, második világháborúból visszamaradt robbanótest felszámolásán dolgoztak a tűzszerész katonák az Üllői út 404. számnál lévő építkezésen. A helyszínen 231 különböző robbanóeszköz és -maradvány, valamint jelentős mennyiségű egyéb maradvány került elő.

A megtalált eszközök között szovjet, német, magyar és amerikai gyártmányú robbanótestek egyaránt voltak. Előkerült egyebek mellett 79 szovjet (82 milliméteres) aknavetőgránát, 77 német (81 milliméteres) aknavetőgránát, 2 német (120 milliméteres) aknavetőgránát, 10 német (7,5 centiméteres) Ig.R.18 repeszgránát, 12 szovjet RG-42 kézigránát. A robbanótestek mellett találtak még 100 kilogrammnyi gyalogsági lőszert, 50 kilogramm hüvelymaradványt és 10 kilogramm robbanóanyag-maradványt.

Azt írták, a mentesítést nehezítette, hogy a feltételezések szerint a robbanótesteket annak idején egy gödörbe gyűjthették, majd azt felgyújtva próbálhatták megsemmisíteni. Emiatt egyes eszközök és maradványaik összetapadtak, összeolvadtak, így szétválasztásuk rendkívül nehéz és időigényes feladat volt, a katonáknak gyakorlatilag ki kellett vésniük az egymásba tapadt robbanótesteket.

Beszámoltak arról is, hogy a művelet pénteken reggel 8 órától délután fél 3-ig tartott, a munka intenzitását jelzi, hogy az egyik, helyszínen dolgozó tűzszerész okosórája "séta" aktivitás alatt 3,21 kilométer megtett távolságot és mintegy 2387 elégetett kalóriát rögzített.

A helyszínen végzett munka ismét rámutat arra, hogy a második világháborúból visszamaradt robbanótestek évtizedekkel később is komoly veszélyt jelenthetnek - figyelmeztettek, hozzátéve: a korabeli, szakszerűtlen megsemmisítési kísérletek pedig még napjainkban is rendkívül összetett feladatok elé állíthatják a tűzszerészeket.

Tudatták azt is, a katonák munkájának köszönhetően a veszélyes robbanótestek felszámolása biztonságosan megtörtént.

Azt kérték, ha bárki robbanótestet vagy annak tűnő tárgyat talál, semmiképpen ne nyúljon hozzá, ne mozdítsa el, és ne próbálja meg hatástalanítani. Tartson biztonságos távolságot, jelölje meg a helyszínt, és értesítse a rendőrséget a 112-es segélyhívón.

Az Üllői úti építkezésen október közepén már két szovjet FAB-100-as rombolóbombát kellett a tűzszerészeknek hatástalanítaniuk, a második alkalommal a rombolóbomba mellett további 24 különböző típusú és méretű robbanótestet is elszállítottak.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Rengeteg robbanótest egy budapesti telken, bejelzett a tűzszerész okosórája

budapest

építkezés

robbanótest

világháborús

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Vizespalack nélkül tilos kutyát sétáltatni – I. kerületi részletek

Vizespalack nélkül tilos kutyát sétáltatni – I. kerületi részletek

Budapest I. kerületében változnak a közösségi együttélés szabályai: a kutyát sétáltató gazdáknak ezentúl az ürülék felszedésére alkalmas eszközt és a kutyavizelet feltakarításához, hígításához elegendő vizet is maguknál kell tartaniuk. A részletekről Böröcz László polgármestert kérdezte az InfoRádió.
Szovjetunió, puhatestűzés – Magyar Péter napirend előtti viszonválasza

Szovjetunió, puhatestűzés – Magyar Péter napirend előtti viszonválasza

A kormányfő kifogásolta, hogy az elmúlt 20 évben miért nem ment át a parlamenten az ügynökakták nyilvánosságra hozatala. A Mi Hazánk vezetője szerinte belehazudik az emberek szemébe, a 2027-es költségvetésről viszont újra részletesebben beszélt.
 

„Alig van nyoma a kormányváltásnak” – tiltakozik a kulturális szakma

„Szégyellje magát inkább Magyar Péter” – frakcióreagálások a kormányfő napirend előtti felszólalására

Két lépcsőben nyílnak az ügynökakták – Magyar Péter napirend előtti bejelentései

Módosul a tőkepiac szabályozása

Magyar Péter támogatja Fejes Péter legfőbb ügyésszé válását

Legfőbbügyész-választás, nyugdíj, december 24., vagyonadó, sportvezetők: kemény négy nap előtt az Országgyűlés

VIDEÓ
Kicsoda Kimi Antonelli, a Forma–1 új bajnoka? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
A gyász pszichológiája: miért tabu a halál? Révész Renáta Liliána, Inforádió, Aréna
Lehet másképp tanítani a magyar iskolákban? Thaisz Miklós, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.11.03. kedd, 18:00
Horváth Gábor
a Költségvetési Tanács elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nagy bejelentés jött Iránból - Azonnal reagálnak a piacok!

Nagy bejelentés jött Iránból - Azonnal reagálnak a piacok!

A mesterséges intelligenciával és az újabb iráni csapásokkal kapcsolatos félelmek hatására nagy esést láthattunk múlt héten a tőzsdéken. A mostani hét Ázsiában vegyesen indul, a hongkongi és a dél-koreai tőzsdére is megérkezett a felpattanás. Délután lendületet kaptak az európai piacok, miután Irán legfőbb vezetője felhatalmazta a kormányt arra, hogy tárgyalásokat folytasson. A bejelentés azért különösen jelentős, mert az országban a legfőbb vezető rendelkezik a stratégiai külpolitikai döntések feletti végső hatalommal, így a lépés egy, a diplomáciai rendezés irányába tett fontos jelzésként értelmezhető. A bejelentés hatására meredeken esnek az energiaárak, felpattantak a tőzsdék, és veszik az aranyat és az ezüstöt is. A BUX index végül mintegy 0,1 százalékot emelkedett.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Erőre kapott a magyar fizetőeszköz: jelentős elmozdulás történt a devizapiacon

Erőre kapott a magyar fizetőeszköz: jelentős elmozdulás történt a devizapiacon

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn a bankközi devizapiacon.

BBC
Business Sport Travel Science
Russian bombing kills 24 people at Ukraine aid centre, Kyiv says

Russian bombing kills 24 people at Ukraine aid centre, Kyiv says

Local officials say 27 people had been missing after at least nine 3,000kg aerial bombs hit a village in southern Ukraine.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. november 2. 19:37
Vizespalack nélkül tilos kutyát sétáltatni – I. kerületi részletek
2026. november 2. 18:39
Fontos felújításokra, átalakításokra nem lehet használni a Wekerle Pluszt – szakértő segít eligazodni
×
×