Rengeteg robbanótest egy budapesti telken, bejelzett a tűzszerész okosórája

Azt írták, múlt héten pénteken újabb jelentős mennyiségű, második világháborúból visszamaradt robbanótest felszámolásán dolgoztak a tűzszerész katonák az Üllői út 404. számnál lévő építkezésen. A helyszínen 231 különböző robbanóeszköz és -maradvány, valamint jelentős mennyiségű egyéb maradvány került elő.

A megtalált eszközök között szovjet, német, magyar és amerikai gyártmányú robbanótestek egyaránt voltak. Előkerült egyebek mellett 79 szovjet (82 milliméteres) aknavetőgránát, 77 német (81 milliméteres) aknavetőgránát, 2 német (120 milliméteres) aknavetőgránát, 10 német (7,5 centiméteres) Ig.R.18 repeszgránát, 12 szovjet RG-42 kézigránát. A robbanótestek mellett találtak még 100 kilogrammnyi gyalogsági lőszert, 50 kilogramm hüvelymaradványt és 10 kilogramm robbanóanyag-maradványt.

Azt írták, a mentesítést nehezítette, hogy a feltételezések szerint a robbanótesteket annak idején egy gödörbe gyűjthették, majd azt felgyújtva próbálhatták megsemmisíteni. Emiatt egyes eszközök és maradványaik összetapadtak, összeolvadtak, így szétválasztásuk rendkívül nehéz és időigényes feladat volt, a katonáknak gyakorlatilag ki kellett vésniük az egymásba tapadt robbanótesteket.

Beszámoltak arról is, hogy a művelet pénteken reggel 8 órától délután fél 3-ig tartott, a munka intenzitását jelzi, hogy az egyik, helyszínen dolgozó tűzszerész okosórája "séta" aktivitás alatt 3,21 kilométer megtett távolságot és mintegy 2387 elégetett kalóriát rögzített.

A helyszínen végzett munka ismét rámutat arra, hogy a második világháborúból visszamaradt robbanótestek évtizedekkel később is komoly veszélyt jelenthetnek - figyelmeztettek, hozzátéve: a korabeli, szakszerűtlen megsemmisítési kísérletek pedig még napjainkban is rendkívül összetett feladatok elé állíthatják a tűzszerészeket.

Tudatták azt is, a katonák munkájának köszönhetően a veszélyes robbanótestek felszámolása biztonságosan megtörtént.

Azt kérték, ha bárki robbanótestet vagy annak tűnő tárgyat talál, semmiképpen ne nyúljon hozzá, ne mozdítsa el, és ne próbálja meg hatástalanítani. Tartson biztonságos távolságot, jelölje meg a helyszínt, és értesítse a rendőrséget a 112-es segélyhívón.

Az Üllői úti építkezésen október közepén már két szovjet FAB-100-as rombolóbombát kellett a tűzszerészeknek hatástalanítaniuk, a második alkalommal a rombolóbomba mellett további 24 különböző típusú és méretű robbanótestet is elszállítottak.