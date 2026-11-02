Kompetenciamérések: szárnyaltak a nyolcadikosok

Azt írták: az OH honlapján elérhető országos átlageredmények szerint matematikából és szövegértésből egyaránt a nyolcadikosok nyújtották a legjobb teljesítményt.

Matematikából az ötödik évfolyamon 6 pontos csökkenést mértek, ezenkívül valamennyi évfolyam legalább a tavalyi szinten teljesített, a nyolcadikosok 14 pontos javítása a legjobb eredmény ebből tárgyból – tájékoztatott a hivatal.

Szövegértésből a vizsgált nyolc évfolyamból kettőben - a negyedikeseknél és az ötödikeseknél - tapasztaltak csökkenést, míg a legnagyobb javulást (15 pontos) ugyancsak a nyolcadikosoknál mérték - közölték, jelezve: a negyedik és ötödik évfolyamon megfigyelt csökkenés okainak feltárása további vizsgálatokat tesz szükségessé.

Természettudományból egyöntetű a javulás - tudatta az OH, hozzátéve: a legjelentősebb – 30 pontos – eredménynövekedést a tizedikesek, a második legnagyobbat (20 pont) a nyolcadikosok körében mérték. Az eredmények értelmezéséhez fontos figyelembe venni, hogy idén változott a természettudomány mérésben résztvevők köre: a szakgimnáziumok 9-11. évfolyamán a mérésben csak azok a tanulók vesznek részt, akik aktuálisan ezt a tantárgyat tanulják – jegyezték meg.

Digitális kultúrából az ötödikesek eredménye 25 ponttal csökkent, viszont a 8., 9. és 10. évfolyam eredménye több mint 30 pontot nőtt – ismertették.

Történelemből az 5. évfolyam eredménye 15 ponttal lett alacsonyabb a tavalyinál, ugyanakkor a 8-11. évfolyamon több mint 30 ponttal – a 10. évfolyamon 50 ponttal – emelkedett.

Angol nyelvből több mint 20 pontot javult a 7., 8., 10. és 11. évfolyam eredménye, német nyelvből pedig 6. és 7. évfolyam eredménye csökkent, miközben a 9-11.-esek átlageredménye is több mint 30 ponttal emelkedett tavalyhoz képest.

Az online teszteket több mint 607 ezer tanuló töltötte ki.

A kompetenciaméréssel kapcsolatban Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter hétfőn a Facebook-oldalán közölte: megújítják a 25 évvel ezelőtt bevezetett mérést. Azt írta, úgy alakítják át a rendszert, hogy a mérés valóban a gyermekek fejlődését és az iskolák munkáját segítse.

Míg eddig 4. és 11. osztály között minden évfolyamon vizsgálták a diákok teljesítményét, a miniszter közlése szerint a mostani tanévtől már csak a 4., 6., 8. és 10. évfolyamon lesz országos mérés. A negyedikeseknél a szövegértést és a matematikai készségeket mérik, a magasabb évfolyamokon pedig ezek mellett a természettudományos és idegen nyelvi tudást is vizsgálják – tudatta.

Lannert Judit kitért arra is, hogy megerősítik a szülői háttérkérdőív szerepét, mert "egy gyermek teljesítményét nem lehet a családi körülményeitől függetlenül értékelni."

A kérdőív segítségével pontosabb képet kaphatunk arról, hogy az iskolák milyen eredményeket érnek el az eltérő szociális és gazdasági helyzetű gyermekek fejlesztésében – fogalmazott, hozzátéve: nemcsak a tanulók teljesítményét látják, hanem azt is jobban megérthetik, mennyit tesz hozzá fejlődésükhöz az iskola és a pedagógusok munkája.

A miniszter fontos változásnak nevezte, hogy a 6., 8. és 10. évfolyamos tanulók szülei már november elejétől kitölthetik a háttérkérdőívet.